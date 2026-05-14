Stenograme incendiare. Intervenții ale fraților Micula în biroul lui Ludovic Orban. „Pe un șervețel se împărțeau banii”

5 minute de citit Publicat la 23:25 14 Mai 2026 Modificat la 23:29 14 Mai 2026

Foto: Agerpres/Viorel Micula (stânga.) și Ioan Micula (dreapta)

Noi stenograme din Guvernul României, obținute de Antena 3 CNN și difuzate de Mihai Gâdea la emisiunea Sinteza Zilei, arată presiunea făcută de frații Micula la nivelul Executivului și al premierilor pentru obținerea a sute de milioane de euro, după ce au dat statul român în judecată. Discuțiile dintre oficiali de la Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, de la finalul anului trecut, dezvăluie cum în 2019, frații Micula, în biroul premierului Ludovic Orban, „împărțeau pe șervețele” sumele de bani.

Informațiile au ieșit la iveală în timpul unei ședințe care a avut loc, la Guvern, la data de 18 decembrie 2025, la care au participat oficiali de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. Ședința a fost convocată de cancelaria prim-ministrului la data de 15 decembrie 2025.

Subiectul ședinței: banii plătiți de statul român fraților Micula, în urma deciziei un curți arbitrale.

În timpul discuțiilor din această ședință a ieșit la iveală modul în care se calculau sumele, în prezența fraților Micula, chiar în biroul premierului Ludovic Orban.

Octav Lucian Păun, inspector șef al Corpului de Control al Ministerului Justiției: Fac o precizare. Nu am trimis-o noi

Ciprian Badea, fost șef al Direcției Juridice a Ministerului de Finanțe: Nu știu, noi am primit de la DNA că ne-au ridicat actele...Nu de la dumneavoastră a plecat singură...

Eu personal și DGJ din MF am devenit ținta fraților Micula și am martori pe ceea ce spun și de ce. În 2019 în ședințele din Guvern s-a cerut în mod explicit de către frații Micula ca eu să părăsesc funcția publică pentru că nu vreau să îl plătesc, cu toate presiunile de rigoare, dl Secretar General Antonel Tănase a patronat ședința, pentru bani din USA pentru care am făcut intervenția. Ulterior am fost chemat în biroul dlui prim-ministru de la acel moment împreună cu SS M Diaconu și pus la masă cu frații Micula și cu avocații lor și pe un șervețel se împărțeau banii.

Doamna consilier: vă întrerup aici...nu face obiectul discuției

Mihai Diaconu: Stați puțin, dacă am venit, vorbim

500 de milioane de euro au primit frații Micula de la România, sumă care le-a fost alocată în lei, în mai multe tranșe. Motivul?

„Pe scurt, în 2013, ca urmare a sistării în 2004 de către guvernul Nastase a ajutorului de stat acordat către trei companii ale fraților Micula, curtea arbitrală a decis sa oblige statul român să plătească 84 de milioane de dolari. În 2013. Suntem la finele anului 2019, până în prezent, autoritățile statului au ignorat această obligație de plată, invocând diferite pretexte, a existat și o decizie a UE și alte demersuri în plan juridic. Am luat clar decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România. Am introdus pe ordinea de zi un memorandum și o hotărâre de Guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanțelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu prin titlul executoriu, din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului”, a explicat Ludovic Orban în 2019, care pe atunci era premierul României.

Comisia Europeană a spus că frații Micula trebuie să dea banii înapoi

Însă decizia Uniunii Europene la care se referă Ludovic Orban a spus exact opusul. România nu trebuia să plătească acești bani. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în urma unei investigaţii amănunţite, Comisia Europeană a concluzionat că suma plătită de România celor doi oameni de afaceri drept despăgubire ca urmare a anulării unei scheme de ajutor pentru investiţii încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutoare care a fost anulată. Însă, nu doar că România nu a recuperat acești bani, dar Guvernul Orban a desființat Direcția Juridică din Ministerul Finanțelor, care s-a luptat în instanță cu frații Micula pentru a nu plăti acești bani. La acea vreme, Ludovic Orban a susținut că este vorba de o reformă administrativă și a fost revoltat când o instanță din România a suspendat decizia.

„Nu pot să nu îmi pun întrebări ce treabă există în această procedură, managementul unui minister trebuie să își organizeze ministerul așa cum consideră necesar. Îi îndemn pe judecători să judece cu mai multă atenție pentru că în elaborarea hotărârilor de guvern de organizare şi funcţionare ale ministerelor, ale autorităţilor administraţiei centrale, conducătorii acestor instituţii au posibilitatea legală de a-şi organiza activitatea în departamente, direcţii generale, aşa cum consideră ei că este bine.

Dacă în felul ăsta se suspendă hotărâri de guvern privitor la reorganizarea unor ministere, reforma în administraţie va fi întârziată, pentru că cine ştie când se va ajunge la judecarea pe fond, iar suspendarea unui act normativ, mă rog a prevederilor legate de Direcţia Juridică, nu mi se pare corectă”, a spus Orban atunci.

Nu este singura instanță în care ies la iveală legăturile politice ale fraților Micula. Cornel Popa, o rudă de-a lor și cel care a fost director al grupului lor de firme, a fost inclusiv senator, șef la PNL Bihor și președinte al Consiliului Județean Bihor. A candidat în tandem cu Ilie Bolojan.

De ce au dat frații Micula România în judecată

Ioan şi Viorel Micula, proprietarii European Food, au câştigat în decembrie 2013, la Curtea de Arbitraj de la Washington, un proces intentat statului român în urma sistării programului de facilităţi fiscale ei urmând să primească circa 376 milioane lei, plus penalităţi.

Procesul a fost deschis în anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice.

Fraţii Ioan şi Viorel Micula, care au şi cetăţenie suedeză, au susţinut că statul român nu şi-a respectat angajamentele referitoare la protecţia reciprocă a investiţiilor cuprinse în acordul bilateral dintre Suedia şi România.

Mai exact, în 1998, România a decis să acorde ajutoare de stat pentru a atrage investiții în zone defavorizate. Firmele care au aplicat la acest program au primit reduceri fiscale, scutiri sau restituiri de taxe vamale la materiile prime.

Atunci, Guvernul s-a angajat că acest program va dura 10 ani. Însă, în timpul procesului de aderare la UE, pentru a se alinia la normele europene, România a oprit schema de ajutoare în 2005, cu trei ani mai devreme. Așa au rămas fără ajutoare de la stat frații Micula.