Lucrările la Planșeul Unirii intră în ultima etapă: Trafic restricționat pe perioada verii. Ce trebuie să știe șoferii

Lucrări la planșeul Unirii. Foto: Primăria Sectorului 4 / Facebook

Lucrările de refacere a Planşeului Unirii, trecute deja de 60%, intră în ultima etapă de execuţie, cea de-a patra, aflată în proximitatea Pasajului Rutier Unirii. Circulaţia rutieră va fi restricţionată parţial pe perioada verii.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, preluat de Agerpres, pentru a reduce impactul asupra traficului şi a menţine condiţii cât mai bune de deplasare, împreună cu Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti au fost instituite rute alternative şi a fost adaptată semnalizarea rutieră temporară. Aceasta urmează a fi verificată şi actualizată permanent în funcţie de evoluţia lucrărilor, a căror derulare a fost programată în perioada lunilor de vară, atunci când traficul rutier este semnificativ diminuat faţă de alte perioade ale anului.

Astfel, începând de sâmbătă după-amiaza, şoferii care vin de pe Splaiul Independenţei sau de pe bulevardul Unirii şi îşi doresc să ajungă la Universitate, pe bulevardul Corneliu Coposu sau să-şi continue drumul pe bulevardul Unirii către Biblioteca Naţională, vor putea ocoli şantierul pe partea dreaptă, iar ulterior, în zona cunoscută drept "la Horoscop", vor vira la stânga şi vor circula înainte, prin faţa Magazinului Unirea.

Celelalte căi de acces în Piaţa Unirii nu vor fi afectate, nici dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir, nici dinspre Bulevardul Unirii sau dinspre bulevardul I.C. Brătianu.

În prezent, lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului, mobilizarea din şantier fiind una susţinută. Până în prezent, au fost demolaţi aproximativ 65% din cei 380 de metri liniari ai vechiului planşeu, au fost executaţi 88% dintre piloţii necesari consolidării structurii şi peste jumătate din grinzile de coronament şi radierul noii construcţii, spune Primăria.

De asemenea, au fost finalizate 11 tronsoane ale noului planşeu, dintre care opt au fost deja post-tensionate, reprezentând aproximativ 40% din lungimea totală a structurii. În paralel, continuă lucrările de hidroizolaţie, de relocare şi protejare a reţelelor edilitare, de realizare a sistemelor de drenaj şi de refacere a infrastructurii rutiere şi pietonale din zonele deja eliberate de şantier.

În zona Hanul lui Manuc au fost executate lucrări importante de refacere a carosabilului şi trotuarelor, inclusiv montarea de borduri şi pavaje din granit, precum şi realizarea noii structuri rutiere.

În prezent, echipele din teren lucrează la execuţia ultimilor piloţi foraţi, la armarea şi la betonarea noilor tronsoane de planşeu, la demolarea elementelor structurale rămase, la extinderea şi protejarea infrastructurii de utilităţi şi la realizarea elementelor hidrotehnice necesare funcţionării în siguranţă a întregului ansamblu.

Conform constructorilor, având în vedere "ritmul susţinut" al lucrărilor, acest obiectiv are toate şansele să fie finalizat până la sfârşitul anului 2026, menţionează autoritatea locală.