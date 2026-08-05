Transelectrica anunță că nu există risc de pană majoră de curent: SEN funcționează în condiții fără precedent din cauza secetei severe

Transelectrica a făcut apel la continuarea reducerii voluntare a consumului. Foto: Getty Images

Transelectrica anunță că Sistemul Energetic Național (SEN) funcționează în condiții fără precedent din cauza secetei severe, dar în pofida stresului operațional în acest moment nu există riscul unei avarii majore. Compania a adăugat că măsurile voluntare de a reduce consumul la orele de vârf și-au demonstrat eficiența deja și rămân importante pentru menținerea echilibrului SEN și în zilele următoare.

„În pofida stresului operaţional la care este supus Sistemul Electroenergetic Naţional, în condiţiile actuale, nivelul actual de risc privind funcţionarea sigură a sistemului şi continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore", a transmis compania într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Compania a precizat că Sistemul Electroenergetic Naţional funcționează în condiții fără precedent din cauza secetei severe.



„În contextul condiţiilor excepţionale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Naţional, precum şi sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA menţine funcţionarea în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcţionare, coordonarea în timp real a sistemului şi colaborarea continuă cu toate instituţiile relevante şi entităţile implicate, precum şi cu toţi operatorii de transport şi sistem din regiune şi din Europa”, a transmis compania.

Transelectrica a făcut apel la continuarea reducerii voluntare a consumului.

„Prin Dispecerul Energetic Naţional, Transelectrica monitorizează permanent evoluţia consumului şi a producţiei de energie electrică, echilibrul producţie - consum, frecvenţa sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere şi rezervele operaţionale disponibile, utilizând toate resursele şi instrumentele de operare, inclusiv capacităţile de import, pentru menţinerea funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, a transmis compania.

Astfel, pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacităţile de producţie şi de stocare disponibile, posibilităţile de import şi de schimb transfrontalier, precum şi rezervele destinate gestionării unor astfel de situaţii.