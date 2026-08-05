Primele trenuri electrice PESA intră, în sfârșit, în circulație. Prima cursă va fi pe ruta București-Constanța

1 minut de citit Publicat la 13:10 05 Aug 2026 Modificat la 13:10 05 Aug 2026

Pe 15 mai, ARF a anunțat că a semnat un nou act adițional cu PESA pentru achiziția a 9 trenuri electrice în plus, ajungând la un total de 29 de rame RE-IR Foto: ARF

Primele trenuri electrice PESA pentru transportul feroviar de călători vor intra în circulație joi, 6 august, după mai multe luni în care, deși achiziționate, nu au fost folosite. Prima ramă va fi introdusă pe relația București Nord - Constanța și retur, potrivit Club Feroviar.

Prima ramă electrică PESA va fi introdusă pe ruta București Nord - Constanța. Trenul va pleca din București la ora 06:17 și va ajunge în Constanța la 11:06, iar cursa de întoarcere va porni la 14:20 și va sosi în Capitală la 19:28.

Este prima ramă electrică regională introdusă în circulație. Potrivit Ministerului Transporturilor, alte trenuri PESA ar urma să intre în perioada următoare în exploatare atât la CFR Călători, cât și la operatorul privat Transferoviar Călători.

Pe 15 mai, ARF a anunțat că a semnat un nou act adițional cu PESA pentru achiziția a 9 trenuri electrice în plus, ajungând la un total de 29 de rame RE-IR.

Aceste trenuri vor circula cu până la 160 km/h, vor avea câte trei vagoane și 191 de locuri pe scaune.

Contractul include și mentenanță pe 15 ani, instruirea personalului și livrarea tuturor unităților până la sfârșitul anului 2027. Valoarea totală ajunge la 1,6 miliarde de lei, iar prima ramă este așteptată s ajungă în țară în septembrie 2025.

Aceste rame au fost livrate de mai mult timp, însă punerea lor în circulație a fost întârziată de probleme legate de asigurarea mentenanței.

Producătorul polonez PESA avea obligația contractuală de a realiza facilități dedicate pentru întreținerea trenurilor, însă acest proces nu a fost finalizat la timp.

De altfel, săptămâna trecută, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, declara că situația este aproape rezolvată și că noile trenuri vor transporta călători „în câteva zile”.