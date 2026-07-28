Miruță pune câte un director din CFR responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic

Radu Miruță. sursa foto: Agerpres

Fiecare tren care circulă zilnic în România va avea, de acum, un responsabil cu funcție de director, a decis ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, după ce sute de călători au reclamat că, atunci când semnalează probleme, nimeni de la CFR nu-și asumă răspunderea, notează Agerpres.

Decizia vine în urma unei campanii de sesizări online lansate pe 6 iulie, prin care pasagerii pot raporta problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Potrivit ministrului, s-au strâns 1.725 de sesizări, dintre care 1.181 au fost analizate punctual.

„Au fost 1.725 de sesizări. Au fost analizate punctual 1.181 de cazuri. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat marți Miruță, într-o conferință de presă.

Reclamațiile au vizat, în principal, aerul condiționat din garnituri, infrastructura veche, lipsa investițiilor, curățenia și neîndeplinirea obligațiilor de serviciu de către angajații CFR Călători.

În privința aerului condiționat, ministrul a explicat că, deși pentru trenurile interregio climatizarea este obligatorie, ea lipsește în multe cazuri.

„Istoric, pentru aerul condiţionat trebuie să existe soluţii. E de menţionat faptul că, în conformitate cu obligaţiile CFR pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiţionat este unul obligatoriu. Pentru trenurile regio nu este obligatoriu să fie aer condiţionat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, peste 600 au menţionat că nu funcţionează aerul condiţionat. Deci, în aproape 60% din situaţiile în care aerul condiţionat era obligatoriu, oamenii au menţionat că nu funcţionează. Am intrat în detaliu acestor 600 de situaţii. Restul sunt probleme cu curăţenia în general, cu toaletele, cu supraaglomerarea, cu întârzierile”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Dintre cazurile în care aerul condiționat nu funcționează, 15% sunt puse pe seama locomotivelor diesel vechi.

„În România circulă zilnic, din partea CFR Călători, 1.265 de trenuri. 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreţine un nivel decent de aer condiţionat. Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani care nu au capacitate suficientă să răcească. N-a fost luată o decizie, dacă le vom scoate sau nu, pentru că sunt probleme şi cu scoaterea lor şi cu nepunerea a altceva în loc”, a spus Miruță.

Alte 18% dintre cazuri apar atunci când trenurile electrice traversează zone neutre electric, iar 40% țin de supraîncălzirea instalației în zilele toride și pe garniturile aglomerate.

„Din loc în loc există din necesităţi tehnice o discontinuitate a contactului cu liniile care sunt alimentate cu energie electrică. Pe termen foarte scurt, trecerea locomotivei prin această zonă neutră determină ca, la reconectarea în zona în care este energie electrică, să se genereze erori care fac ca o perioadă de timp aerul condiţionat să nu meargă. Acolo se intervine din partea mecanicului, uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă! Pe termen scurt, 40% din situaţii sunt cauzate de supraîncălzirea instalaţiei, când este foarte cald afară şi când trenul este aglomerat se intră într-o suprasarcină, într-o protecţie care face ca aerul condiţionat să nu mai funcţioneze”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește angajații CFR Călători, au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară.

„Am găsit probleme care ţin de neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu din partea angajaţilor CFR Călători: şefi de tură, revizorii mecanici. Au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară. Din cele 56 de dosare de cercetare disciplinară, 39 au presupus sancţiuni cu tăierea din salariu pentru angajaţii care au fost identificaţi responsabili pentru acele acţiuni şi 17 persoane au fost sancţionate cu avertisment scris, considerându-se din partea comisiei disciplinare că vinovăţia lor era mai mică”, a arătat șeful de la Transporturi.

Pe partea de curățenie, 188 de cazuri au intrat în atenția ministerului, iar aproximativ jumătate dintre firmele de profil au fost depunctate. Tocmai lipsa asumării responsabilității l-a determinat pe ministru să ia măsura numirii unui director pentru fiecare tren.

„S-a analizat îndeplinirea condiţiilor din partea firmelor de curăţenie şi cred că jumătate dintre ele au fost depunctate. Am observat că atunci când întrebi despre un anumit tren cu probleme, fiecare spune că nu este responsabil. Motiv pentru care astăzi, am dispus ca pentru fiecare tren din cele 1.265 care circulă zilnic să fie câte un responsabil cu funcţie de director”, a precizat ministrul.

Formularul online prin care pot fi semnalate problemele din trenuri a fost lansat pe 6 iulie, informațiile urmând să fie centralizate timp de cel puțin două săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncționalități și stabilirea măsurilor necesare.