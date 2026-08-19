Poluarea cu carbon a alimentat o "expansiune masivă” a valurilor de căldură marină. Expert: "Nu există niciun colț sigur al planetei"

Schimbările climatice au fost responsabile pentru aproximativ două treimi din excesul de căldură. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Poluarea cu carbon a alimentat o „expansiune masivă” a valurilor de căldură marină în Europa în această vară, arată un studiu, unele ape înregistrând temperaturi cu 6°C mai ridicate decât în mod normal, potrivit The Guardian.

Cele mai fierbinți perioade de două săptămâni din acest an ar fi fost „practic imposibile” într-o climă preindustrială în trei dintre cele patru regiuni marine analizate, potrivit unei analize a World Weather Attribution, în timp ce în regiunea celtică, care cuprinde o mare parte din apele din jurul Insulelor Britanice, căldura a atins niveluri care în trecut apăreau doar o dată la un secol.

Schimbările climatice au fost responsabile pentru aproximativ două treimi din excesul de căldură observat, au spus cercetătorii, încălzind apele cu aproximativ 2°C în Marea Mediterană, cu 1,4°C în Golful Biscaya și în largul Peninsulei Iberice și cu 1,3°C în jurul Irlandei și al Canalului Mânecii.

Analiza vine în timp ce Europa se confruntă cu una dintre cele mai fierbinți veri înregistrate vreodată. Valurile de căldură neîntrerupte au provocat moartea a zeci de mii de oameni și au lipsit plantele de umiditate, distrugând culturile și alimentând incendii de vegetație de amploare.

Cum sunt alimentate temperaturile extreme

Deși apele marine foarte calde primesc puțină atenție, acestea pot provoca moartea speciilor care formează habitate, precum coralii și macroalgele, perturbând ecosistemele și ducând la mortalități pe scară largă în rândul peștilor și păsărilor marine. De asemenea, acestea cresc temperaturile nocturne periculoase în regiunile de coastă, deoarece oceanele se răcesc mai lent decât uscatul.

Claire Bergin, cercetătoare în cadrul unităților de analiză climatică ale Universității Maynooth din Irlanda și coautoare a raportului, a declarat: „Acest lucru are potențialul de a remodela complet ecosistemele de care comunitățile de coastă depind pentru hrană și venituri și de a provoca, de asemenea, fenomene meteorologice extreme și dăunătoare pe uscat.”

Studiul, primul al grupului care se concentrează asupra efectului arderii combustibililor fosili asupra căldurii marine, a comparat temperaturile observate la suprafața mării cu simulările realizate de modelele climatice pentru a evalua rolul încălzirii globale.

Cercetătorii au constatat o „expansiune masivă” a valurilor de căldură marină în 2026, care până acum a afectat 90% din regiunea Golfului Biscaya și a coastelor Iberice și 80% din vestul Mării Mediterane. Într-un climat ipotetic care nu ar fi fost încălzit de activitatea umană, oamenii de știință au spus că s-ar fi așteptat ca aceste cifre să fie de două ori mai mici.

Impactul schimbărilor climatice

Eliminarea efectului schimbărilor climatice a redus suprafața estimată afectată de valurile de căldură marină de la 70% la 9% în estul Mării Mediterane și de la 80% la 30% în regiunea celtică, arată analiza.

O cercetare separată, publicată în ianuarie, a constatat că valurile de căldură marină duc la precipitații mai intense pe uscat. La nivel global, aproximativ 5-25% dintre precipitațiile extreme de pe uscatul din zonele de coastă sunt însoțite de un val de căldură marină în apropiere, a arătat studiul. S-a constatat că precipitațiile din timpul ploilor torențiale extreme influențate de un val de căldură puternic sunt cu 20-30% mai abundente.

Jamie Atkins, cercetător la Universitatea Utrecht și autor principal al unei cercetări recente privind valul de căldură marină fără precedent din 2023 din nord-vestul Europei, care nu a participat la noua analiză, a declarat că aceasta consolidează cercetările anterioare care arătau că extremele de căldură actuale din Europa nu ar trebui considerate neașteptate.

Impactul schimbărilor climatice asupra mărilor europene „începe cu adevărat să se facă simțit”, a spus el, și nu doar în zone izolate. „Impactul pe care mările îl au asupra vieții noastre de zi cu zi nu ar trebui subestimat.”

Mohamed Adow, directorul Power Shift Africa, un grup de reflecție climatic, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că acesta arată că „nu există un colț sigur al planetei într-o criză climatică” și a pus sub semnul întrebării extinderea infrastructurii de combustibili fosili de pe continent.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire și se confruntă tot mai mult cu consecințele poluării care încălzește planeta, cu care a contribuit în mod disproporționat la poluarea atmosferei. În ultimii ani, continentul a fost lovit de o serie de fenomene meteorologice catastrofale despre care s-a constatat că au fost agravate de schimbările climatice, chiar dacă guvernele naționale au încercat să extragă mai mulți combustibili poluanți și să renunțe la politicile menite să împiedice încălzirea planetei.

De asemenea, El Niño din acest an s-a intensificat într-un ritm excepțional și va produce perturbări majore în domenii de la pescuit până la sezoanele de schi. Agențiile meteorologice și cercetătorii din întreaga lume sunt în stare de alertă maximă, deoarece, atunci când căldura stocată în ocean este eliberată în atmosferă, aceasta declanșează o reacție în lanț care afectează precipitațiile, temperaturile și chiar activitatea uraganelor în întreaga lume.

Agențiile meteorologice și cercetătorii din întreaga lume sunt în stare de alertă maximă, deoarece, atunci când căldura stocată în ocean este eliberată în atmosferă, aceasta declanșează o reacție în lanț care afectează precipitațiile, temperaturile și chiar activitatea uraganelor în întreaga lume.