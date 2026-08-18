Europa e amenințată de o criză alimentară fără precedent după valurile succesive de căldură: „Criza este istorică”

Producția de legume din Franța este cu mult mai mică față de anii precedenți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty

Valurile succesive de căldură extremă și seceta tot mai severă, care afectează întregul continent, au aruncat mulți dintre fermierii Europei într-o criză „fără precedent”, iar cultivatorii de legume și cereale avertizează în special asupra unor recolte „catastrofale”, potrivit The Guardian.

Producția de legume din Franța este cu mult mai mică față de anii precedenți, au declarat cultivatorii francezi, care estimează scăderi de 25% la dovlecei, 35% la salată, 40% la mazăre, 60% la broccoli și între 50% și 100% la anghinare.

„Sectorul legumelor se confruntă cu o criză istorică”, a declarat Prince de Bretagne, organizație care reunește peste 1.300 de producători de legume din Bretania, cerând „acțiuni urgente” pentru a contracara scăderea „dramatică” a randamentelor și a calității multor culturi.

Încălzirea globală accelerată, provocată de activitatea umană, și un fenomen El Niño deosebit de intens au pârjolit terenurile agricole din Europa în această vară, împiedicând dezvoltarea plantelor prin temperaturi care au depășit în mod repetat 30°C și adesea 35°C, precipitații aproape inexistente și vânturi fierbinți.

„De obicei, o regiune se descurcă mai bine, ceea ce ajută la compensarea pierderilor”, a declarat pentru Le Monde Eric Legras, din cadrul asociației franceze a producătorilor de legume conservate și congelate, care are 4.400 de membri. „Anul acesta, toate principalele noastre zone de producție au fost afectate, în același timp.”

Producția de cereale a fost lovită la fel de puternic, Ministerul Agriculturii estimând că recolta de porumb din Franța – cel mai mare producător de cereale din Europa – va fi cu 35% mai mică decât în 2025, ajungând la aproximativ 9 milioane de tone, un nivel întâlnit ultima dată în 1980.

Efectele valului de căldură asupra agriculturii europene

O parte din scădere e cauzată de faptul că fermierii au trecut la alte culturi, precum floarea-soarelui, a precizat ministerul, însă aceasta reflectă și impactul valurilor de căldură extreme din această vară, care au afectat grav cultura într-o perioadă esențială a ciclului său de dezvoltare.

Acest lucru este probabil să provoace probleme majore crescătorilor de animale. În condițiile în care vacile de lapte încep, de regulă, să sufere din cauza stresului termic la temperaturi de peste 25°C, mulți producători au raportat deja scăderi ale producției de lapte cu 10%-15%. Cei mai mulți sunt acum îngrijorați și în privința hranei pentru animale din timpul iernii.

Agreste, serviciul de statistică al Ministerului Agriculturii, a anunțat săptămâna trecută că producția de fân pentru hrana bovinelor pe timpul iernii era cu aproximativ 30% sub media perioadei 1989-2018, un deficit care „se agravează și afectează acum un număr tot mai mare de regiuni”.

Și producția de ouă a fost afectată de o rată „catastrofală” a mortalității în fermele avicole, în special în timpul valului de căldură din iunie. Potrivit organizației naționale franceze pentru promovarea ouălor, producția este cu aproximativ 1 milion de ouă pe zi sub nivelul normal.

În Italia, aproximativ 60% din terenurile agricole ale țării sunt afectate în prezent de secetă, de la moderată la severă, potrivit datelor publicate la începutul acestei luni de Coldiretti, cea mai mare organizație a fermierilor din țară.

Producțiile agricole, în special cele de porumb, orez și soia, precum și cele de legume și fructe, au fost grav afectate, iar producția de lapte a scăzut cu 20%. Costul total pentru sector, inclusiv pagubele provocate de incendiile de vegetație și furtunile puternice, este estimat la peste 3 miliarde de euro.

Valea Padului, printre cele mai afectate regiuni agricole

Seceta este deosebit de severă în Valea Padului, o vastă zonă geografică ce se întinde pe teritoriul a patru regiuni din nordul Italiei, reprezintă coloana vertebrală a agriculturii italiene și asigură aproximativ 80% din producția de orez a țării, în condițiile scăderii severe a debitului celui mai lung râu din Italia.

Italia este cel mai mare producător de orez din Europa, cu aproximativ 235.000 de hectare cultivate în 2025. În acest an, însă, seceta severă i-a obligat pe cultivatori să adopte o măsură fără precedent pentru a salva recolta, irigând culturile doar o dată la două săptămâni.

În Spania, recoltele de cereale sunt cu 35% sub nivelul anului precedent în Castilla y León, cu 49% în regiunea Madrid și cu 24% în Andaluzia. Și producția de lapte de oaie și capră a scăzut cu 6,5%, respectiv 10,8%, au anunțat autoritățile.

După o recoltă dezastruoasă în 2024, an afectat de secetă, producția de ulei de măsline a crescut semnificativ anul trecut, iar iarna și primăvara ploioase au reprezentat o veste bună pentru o cultură care nu este recoltată până la sfârșitul toamnei. Cultivatorii spun că este prea devreme pentru a estima cum va arăta recolta din acest an.

Cu toate acestea, federația națională a producătorilor de vin din Spania a prognozat o scădere cu 20% a producției în 2026, iar directorul acesteia, José Luis Benítez, a avertizat că valurile succesive de căldură vor reduce recoltele, deoarece strugurii sunt mai mici din cauza lipsei de umiditate.

Guvernele au promis pachete costisitoare de ajutor pentru sprijinirea sectorului. Premierul francez, Sébastien Lecornu, a promis ajutoare imediate în valoare de 145 de milioane de euro (124 de milioane de lire sterline), precum și „măsuri de sprijin structural și investiții” în bugetul pentru 2027.