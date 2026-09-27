Un cântăreț moldovean, care locuia în Italia de la 17 ani, a fost expulzat. Cum a reușit traperul Bratan să-i înfurie pe italieni

Ministrul Matteo Piantedosi a anunțat că artistul a fost expulzat din Italia deoarece reprezenta un „pericol social”. Foto: Getty Images

Artistul moldovan de muzică trap, cunoscut sub numele de „Bratan”, a fost expulzat din Italia. Cântărețul a fost arestat după ce blocase o autostradă pentru a filma un clip muzical. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat decizia Italiei și a postat un clip cu momentul în care artistul este urcat de polițiști în avionul cu destinația Republica Moldova, relatează Agerpres.

Incidentul a avut loc în luna septembrie. Muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane.

Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram.

Ministrul Matteo Piantedosi a anunțat că artistul a fost expulzat din Italia deoarece reprezenta un „pericol social”

„Rapperul „Bratan” a fost repatriat după ce a blocat autostrada Milano-Meda pentru a filma un videoclip muzical neautorizat, punând grav în pericol siguranța șoferilor care circulau pe acel tronson.

Investigațiile, desfășurate inclusiv prin analizarea mai multor profiluri de pe rețelele sociale, au permis identificarea acestuia drept motociclistul care conducea grupul ce paralizase traficul.

Având în vedere pericolul social pe care îl reprezenta, permisul său de ședere a fost revocat, iar acesta a fost îmbarcat pe primul zbor către țara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Rimpatriato il trapper “Bratan”: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di… pic.twitter.com/QaML5nuAto — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 27, 2026



Potrivit presei italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani. El are și un copil de un an, cu o femeie care locuiește permanent în Italia.



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