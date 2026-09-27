Istoricul rus Iuri Dmitriev, închis într-un lagăr de muncă, e în stare gravă. A fost transferat de urgență la un spital penitenciar

Rusia deţine numeroase colonii penale în Mordovia (regiune de lângă Volga), la 500 de kilometri la sud-est de Moscova. Foto: Getty Images

Istoricul rus Iuri Dmitriev, cunoscut pentru cercetările sale asupra represiunilor staliniste, se află în stare gravă de sănătate, potrivit activiștilor ruși pentru drepturile omului. El a fost transferat, în regim de urgenţă, de la colonia penală din Republica Mordovia la un spital de penitenciar, relatează Agerpres.

Iuri Dmitriev, în vârstă de 70 de ani, ar fi suferit un accident vascular cerebral, potrivit organizaţiei pentru drepturile civile „Za Prava Celoveka” („Pentru Drepturile Omului”) Organizaţia rusă pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a transmis de asemenea informaţia.

Unui avocat i-a fost refuzat accesul la Dmitriev, care fusese condamnat la 15 ani într-un lagăr de muncă, a indicat Za Prava. Avocatului i s-a spus abia la spitalul închisorii din Baraşevo că Dmitriev este în viaţă.

Activiștii pentru drepturile civile au cerut ca acesta să fie transferat la un spital municipal mai bine echipat.

Rusia deţine numeroase colonii penale în Mordovia (regiune de lângă Volga), la 500 de kilometri la sud-est de Moscova.

De ce a fost condamnat Iuri Dmitriev

Istoricul Dmitriev descoperise un loc de execuţie în republica Karelia, din nordul Rusiei, în 1997. Sub dictatura sovietică a lui Iosif Stalin, poliţia politică a vremii, NKVD, a executat aproximativ 10.000 de persoane în zona pădurii Sandarmoh în anii 1937 şi 1938.



Dmitriev se află în arest aproape fără întrerupere din 2016 şi a fost judecat în mai multe procese pe baza acuzaţiilor de presupus abuz asupra fiicei sale adoptive.



Hotărârea definitivă din 2021 a stabilit o pedeapsă cu închisoarea de 15 ani. Militanţii pentru drepturile civile consideră că această sancţiune severă are scopul de a-i descuraja pe alţi cercetători să dezvăluie crimele din perioada stalinistă.



Uniunea Europeană îl consideră pe Dmitriev victimă a arbitrarului judiciar şi a cerut eliberarea sa. Organizaţia Memorial îl consideră deţinut politic şi afirmă că sănătatea acestuia s-a şubrezit tot mai mult în ultimul timp.



„Iuri Dmitriev va fi următorul deţinut politic ucis de sistemul penitenciar rus, sistem (construit) în mod deliberat pe baza torturii”, a scris pe X Jens Siegert, vicepreşedinte al organizaţiei din exil Future Memorial.

Apel pentru eliberarea deținuților politici

În custodia autorităţilor ruse, deţinuţii politici continuă să moară în mod regulat.



În 2024, liderul opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, a murit într-o colonie penală situată dincolo de Cercul Polar. Mai multe ministere de externe din UE au concluzionat recent că acesta ar fi fost ucis prin otrăvire.



Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi cofondatorul publicaţiei Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, a difuzat recent într-un interviu la CNN fotografii cu deţinuţi politici ruşi şi le-a cerut negociatorilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner să solicite în cadrul întâlnirilor cu Vladimir Putin eliberarea acestora.



Vorbind despre pianistul Pavel Kuşnir, Muratov a arătat mai întâi o fotografie a acestuia pe când era în viaţă după ce fusese încarcerat, apoi o imagine cu el în sicriu.



Kuşnir fusese acuzat de „apeluri la terorism” pentru postările sale împotriva războiului în Ucraina pe un canal de YouTube care avea doar câţiva abonaţi. În 2024, el a decedat într-un centru de detenţie preventivă din Birobidjan (în Extremul Orient rus, aproape de graniţa cu China), după o grevă a foamei şi fără apă.



