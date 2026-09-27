O piramidă veche de 1.700 de ani a fost descoperită în Egipt. O poezie în limba greacă şi o monedă de bronz, găsite în interior

O piramidă veche de 1.700 de ani a fost descoperită în Egipt, în urmă cu câteva zile. Sursa colaj foto: Facebook/Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt

O descoperire arheologică impresionantă a fost făcută în Egipt, săptămâna aceasta. În Oaza Dakhla, arheologii au scos la iveală o piramidă veche de 1.700 de ani, despre care se credea că ar fi fost ridicată pentru un rege, dar care s-a dovedit a fi mormântul unui cuplu obișnuit. O poezie în limba greacă și o monedă de bronz o monedă pe care este reprezentat împăratul Constantin au fost găsite în interior, relatează publicaţia La Brújula Verde. "Mormântul se remarcă prin planul său arhitectural unic și prin inscripțiile și textele funerare rare pe care le conține", a transmis Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților într-un comunicat.

Remarcabila piramidă care datează de acum aproape două milenii se află în zona Bir al-Shughala, aflată în inima Deșertului de Vest egiptean. Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat descoperirea unui mormânt din perioada romană a cărui arhitectură, potrivit Consiliului Suprem al Antichităților din această țară, nu are un echivalent exact în restul necropolei unde a fost găsit.

Dakhla este una dintre cele șapte oaze principale ale Egiptului, întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 2.000 de kilometri pătrați și a fost locuită neîntrerupt timp de peste două milenii. Situat la aproape 750 de kilometri sud-vest de Cairo, mormântul descoperit zilele trecute adăpostea rămășițele unui judecător, conform sursei citate.

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"(...). Mormântul se remarcă prin planul său arhitectural unic și prin inscripțiile și textele funerare rare pe care le conține. (...)", a precizat Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților într-un comunicat făcut public pe pagina de Facebook a instituţiei.

Construit din cărămizi de lut sub forma unei mici piramide, mormântul a fost conceput pentru a adăposti trupurile neînsufleţile ale magistratului şi ale soţiei sale. Ceea ce îl face să iasă în evidență nu este dimensiunea sa, ci amestecul de tradiții reunite într-o singură construcție: convențiile funerare strict egiptene coexistă cu inscripții grecești și obiecte inconfundabil romane, toate într-un mormânt construit pentru o familie privată, nu pentru membri ai regalității.

Vizitatorii ar fi ajuns la intrare coborând o scară cu 14 trepte, ajungând la o ușă sculptată din gresie, în stil egiptean clasic. O cornișă care poartă un disc solar înaripat, flancat de două cobre, încununează intrarea, urmată de un element decorativ în formă de mănunchi de trestii de papirus.

De o parte și de alta, reliefuri hieroglifice sculptate în relief adâncit reproduc formule funerare, acele texte cu rol protector plasate, de regulă, lângă intrările în morminte pentru a-l ocroti pe defunct în călătoria sa spre lumea de apoi.

Când arheologii au ajuns la uşă, aceasta era încă sigilată cu un bloc de piatră pe care era reprezentat Osiris, zeul egiptean al morții și al învierii, înconjurat de alte formule protectoare, exact așa cum fusese închisă în Antichitate.

"Lucrările de excavare au dus la descoperirea mai multor artefacte arheologice importante, printre care se numără o stelă de piatră care poartă o elegie funerară scrisă în greaca veche, o masă pentru ofrande (...), precum și o varietate de vase ceramice și o monedă de bronz pe care apare efigia împăratului roman Constantin", a mai menţionat Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt în comunicat.