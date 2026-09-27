Fragmente de dronă, descoperite în Republica Moldova. Zona a fost securizată

Fragmente de dronă, descoperite în Republica Moldova, sâmbătă seara, 26 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Fragmentele unei drone au fost descoperite pe un câmp din Republica Moldova, în seara zilei de sâmbătă. Localnicii au alertat autorităţile, care au securizat zona. Momentan, nu se cunoaşte provenienţa aparatului de zbor fără pilot, însă, în cursul nopţii trecute, Rusia a lansat un nou atac asupra mai multor zone din Ucraina. Unele dintre dronele ruseşti au vizat Chilia Nouă, aflată la lângă granița cu România, iar una dintre acestea a intrat în spaţiul aerian românesc şi două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT românesc au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Conform Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova, fragmentele au fost depistate aseară, în jurul orei 20:25, în extravilanul localităţii. Zona a fost imediat securizată, iar autorităţile au început verificările pentru a stabili circumstanţele incidentului.

"În seara zilei de 26 septembrie 2026, în jurul orei 20:25, în urma unei informații primite de la locuitorii din zonă, polițiștii de frontieră au depistat la sol fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot la bord, în extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Zona a fost imediat securizată și se întreprind măsurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului (...)", a precizat Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova în comunicatul făcut public pe pagina de Facebook a instituţiei.

Deocamdată, nu au fost oferite informaţii despre tipul aparatului de zbor sau provenienţa acestuia.

Poliţia de Frontieră anunţă că monitorizează situaţia împreună cu celelalte instituţii competente şi menţine legătura cu autorităţile din Ucraina.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să nu se apropie şi să nu atingă eventuale fragmente de drone, muniţii sau alte obiecte necunoscute. Persoanele care descoperă asemenea obiecte trebuie să părăsească zona şi să anunţe Serviciul 112.

Poliţia de Frontieră a anunţat că, în cooperare cu celelalte autorităţi competente, monitorizează în permanenţă situaţia şi menţine legătura cu autorităţile competente din Ucraina.

Sâmbătă dimineaţa, Armata Națională a anunțat că un obiect aerian neautorizat a fost detectat în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Potrivit informaţiilor Armatei Naționale, ţinta a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 11:16, din direcția localității Stepanivka, regiunea Odesa, și a traversat teritoriul național spre segmentul transnistrean. Iar la ora 11:18, drona a părăsit spațiul aerian al țării în direcția regiunii Odesa, Ucraina.