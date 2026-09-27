Cum se schimbă vremea în București, în ultimele zile din septembrie. Anunțul ANM

1 minut de citit Publicat la 11:41 27 Sep 2026 Modificat la 11:42 27 Sep 2026

ANM anunță intensificări ale vântului și condiții de ploaie în ultimele zile din septembrie, în București. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o prognoză specială valabilă pentru București, valabilă de duminică până la jumătatea săptămânii viitoare.

În intervalul 27.09.2026, ora 10:00 - 28.09.2026, ora 09:00 vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei, vitezele estimate fiind de până la 40 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9 - 11 grade Celsius.

În intervalul 28.09.2026, ora 09:00 - 29.09.2026, ora 09:00, vremea va fi în continuare normală din punct de vedere al temperaturilor. Cerul va avea înnorări temporare și, mai ales noaptea, vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jur de 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua, când rafalele vor atinge rafale de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă, de 10 12 grade Celsius.

Condiții de ploaie și vânt de 50 km/h în ultimele zile ale lui septembrie, în București

În perioada 29.09.2026, ora 09:00 - 30.09.2026, ora 10:00, se vor semnala înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua la viteze de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă, de 9 - 11 grade.

În ultima zi a lunii, în intervalul 30.09.2026, ora 10:00 - 30.09.2026, ora 20:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei calendaristice.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45 - 50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

În intervalul 27 septembrie, ora 10 - 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.