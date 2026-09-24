Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceaţă, care determină vizibilitate redusă, chiar şi sub 50 metri. Zonele afectate

1 minut de citit Publicat la 09:23 24 Sep 2026 Modificat la 09:26 24 Sep 2026

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă densă. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, joi dimineaţă, o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, pentru judeţul Harghita. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09.00 - 10.00. Este afectată, în special, zona depresionară a județului Harghita.

Se va semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În zona : Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Valabil de la : 24-09-2026 ora 9:00 până la : 24-09-2026 ora 10:00

Vortexul polar revine

Vortexul polar începe să se formeze deasupra Polului Nord și își începe sezonul mai puternic decât în mod normal. Și deși acest lucru anunță o iarnă extrem de rece, prognozele sunt complicate din cauza unui fenomen El Niño foarte puternic care se dezvoltă în Pacificul tropical. Astfel, cele două tipare atmosferice ar putea influența modul în care va evolua iarna.

Vortexul polar este o circulație atmosferică de mari dimensiuni, formată din aer rece și vânturi puternice, care se dezvoltă în atmosfera superioară deasupra Arcticii în fiecare iarnă. Atunci când este puternic și stabil, poate contribui la menținerea celui mai rece aer arctic în apropierea Polului Nord.

Vortexul polar este o circulație atmosferică de mari dimensiuni, formată din aer rece și vânturi puternice, care se dezvoltă deasupra Arcticii în timpul sezonului rece din emisfera nordică, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).