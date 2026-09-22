El Niño a născut un monstru: Polo, uraganul de Categoria 5, cu vânturi de peste 260 km/h. Imagini din satelit cu fenomenul meteo rar

Imagine din satelit a uraganului Polo. Foto: Profimedia Images

Uraganul Polo continuă să crească în intensitate, după ce a trecut rapid printr-o intensificare extremă și s-a transformat marți, în Oceanul Pacific, în largul coastelor Mexicului, într-un fenomen meteo extrem de rar: un uragan de Categoria 5, informează CNN.

Furtuna, cu vânturi cu viteze de peste 260 de kilometri, se „hrănește” din încălzirea atmosferei și apelor, provocată de super-El Niño, fenomen care alimentează un sezon hiperactiv de uragane în tot Pacificul. Mai multe uragane se intensifică rapid pe măsură ce Pământul și oceanele sale se încălzesc datorită poluării cauzate de combustibilii fosili.

Wow. Hurricane #Polo looks spectacular from satellite this morning ?



It’s a category 5 beast with winds of 260 km/h (160 mph), and still intensifying. Luckily, it is still forecast to turn away from landfalling over Mexico. pic.twitter.com/DLlu8rO0rt — Zoom Earth (@zoom_earth) September 22, 2026

Intensificarea rapidă extremă înseamnă o creștere a vântului de peste 90 de kilometri pe oră, sau chiar mai mult, într-un interval de 24 de ore. „Polo” a îndeplinit acest criteriu și chiar l-a depășit, cu o creștere a vântului de 176 km/h, trecând de la o furtună tropicală de 80 km/h la un „uragan Cod 5” de 264 km/h de luni până marți dimineață.

Această rată de intensificare rapidă este „cu adevărat remarcabilă”, a spus Centrul Național pentru Uragane marți dimineață și se numără printre cele mai rapide înregistrate în Pacificul de Est.

Marți, Polo se afla la câteva sute de kilometri sud-sud-est de Manzanillo, Mexic. Se prognozează că vânturile sale periculoase de forță uraganică vor rămâne în larg pe măsură ce se deplasează spre nord-vest, paralel cu coasta mexicană, până la sfârșitul săptămânii. Direcția uraganul puternic este spre sud-est în acest moment, dar se așteaptă ca ea să se schimbe spre nord-vest marți noaptea.

Alertele pentru furtuni tropicale sunt în vigoare pe coasta de sud-vest a Mexicului, deoarece se așteaptă ca această zonă să fie afectată de condiții de furtună tropicală până miercuri dimineața. Cea mai importantă consecință a uraganului Polo o reprezintă ploile torențiale, care ar putea provoca inundații și alunecări de teren periculoase pentru viață în această regiune. Cantitățile de precipitații din statele Guerrero și Michoacán ar putea ajunge la 7-15 cm, iar local chiar până la 20 cm în anumite zone până joi. Părțile de coastă ale statelor Oaxaca, Colima și Jalisco ar putea primi 5-10 cm de ploaie.