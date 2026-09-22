Cum va fi vremea până pe 19 octombrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:52 22 Sep 2026 Modificat la 08:53 22 Sep 2026

Cum va fi vremea până pe 19 octombrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, perioada 21 septembrie - 19 octombrie. Potrivit specialiștilor, doar în prima săptămână a intervalului vom avea parte de temperaturi mai scăzute decât cele normale în toată țara. Apoi, vremea va fi mai blândă.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul teritoriului, deficitar în vest și sud-vest, iar în restul țării se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.