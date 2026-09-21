Un val de aer polar lovește România. Temperaturile scad puternic, cade bruma, iar la munte poate ninge. Cât va dura episodul rece

3 minute de citit Publicat la 09:29 21 Sep 2026 Modificat la 09:31 21 Sep 2026

Un val puternic de aer polar va cuprinde în această săptămână Europa de Est și va aduce o răcire bruscă inclusiv în România. Temperaturile ar putea ajunge marți cu 10-15 grade Celsius sub valorile normale pentru această perioadă în mai multe zone din țară, iar nopțile reci pot aduce primele brume ale toamnei. La altitudini mari, în Carpați, sunt posibile și primele ninsori mai importante ale sezonului, potrivit unei analize Severe Weather Europe.

Schimbarea vine după o perioadă cu temperaturi ridicate în mare parte din estul continentului. O zonă extinsă de presiune ridicată care se formează deasupra Atlanticului de Nord și Scandinaviei va deschide practic un culoar prin care aerul rece de origine polară va coborî mult spre sudul și estul Europei.

Pe măsură ce frontul rece înaintează spre sud, temperaturile maxime din regiunile afectate vor scădea cu aproximativ 10-15 grade față de valorile înregistrate recent.

Aerul polar va ajunge din țările baltice până în Balcani, România și Bulgaria. În nopțile senine și cu vânt slab, temperaturile vor coborî suficient de mult încât în văi și în zonele agricole joase să apară primele brume ale sezonului.

În zonele înalte din Carpați și, posibil, în nordul Balcanilor, coborârea limitei de îngheț poate aduce și primele ninsori mai consistente ale acestei toamne.

Marți, cea mai puternică răcire în România

Configurația atmosferică se schimbă puternic de la începutul săptămânii. Un anticiclon puternic se extinde din vestul și sud-vestul Europei spre nord, în timp ce deasupra Europei de Est se formează o amplă zonă de joasă presiune.

Între cele două sisteme se creează un flux de aer dinspre nord, care va transporta masa de aer rece peste mare parte din Europa de Est și întreaga Peninsulă Balcanică.

Marți, 22 septembrie, aerul rece va acoperi o mare parte a Balcanilor, iar miercuri va ajunge până în Grecia și Marea Egee, înainte de a avansa spre regiunea Mării Negre și restul Turciei.

La nivelurile joase și medii ale atmosferei, temperaturile vor fi cu aproximativ 6-10 grade Celsius sub normalul sfârșitului de septembrie.

La sol, însă, diferențele vor fi și mai mari. Potrivit Severe Weather Europe, marți temperaturile vor ajunge cu aproximativ 10-15 grade Celsius sub mediile multianuale în Serbia, Bosnia și Herțegovina, România și Bulgaria. Răcirea va fi puternică și în Grecia și nord-vestul Turciei.

Europa va fi practic împărțită în două: în timp ce estul continentului va fi lovit de masa de aer rece, vestul va rămâne sub influența unei zone cu temperaturi peste normal.

Miercuri, 23 septembrie, cele mai mari abateri de temperatură se vor muta spre Bulgaria, Grecia și mai ales Turcia. În vestul Turciei ar putea fi chiar cu 12-16 grade mai frig decât în mod normal pentru această perioadă.

Nopți cu doar câteva grade și primele brume ale toamnei

Odată cu trecerea frontului polar, temperaturile nocturne vor scădea puternic. În diminețile de marți și miercuri, în mai multe regiuni din Europa de Est și Balcani, minimele vor coborî până la doar câteva grade peste zero. Local, temperaturile pot ajunge la pragul înghețului, ceea ce ar putea aduce primele brume ale toamnei 2026.

Va fi frig și în timpul zilei. Vântul rece va accentua răcirea marți, iar miercuri nucleul masei de aer polar se va afla deasupra Balcanilor central-sudici și a vestului Turciei.

În sudul și centrul Balcanilor, maximele se vor situa în general între aproximativ 17 și 22 de grade Celsius, valori mult sub cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Răcirea va fi cu atât mai vizibilă în Grecia și Turcia, unde sezonul turistic este încă în desfășurare.

Valul de frig nu va dura mult

Deși scăderea temperaturilor va fi puternică pentru a doua jumătate a lunii septembrie, episodul rece nu ar urma să dureze foarte mult.

Masa de aer polar va domina regiunea în prima parte și la mijlocul săptămânii, însă temperaturile vor începe apoi să crească treptat.

Pe măsură ce nucleul rece se deplasează spre sudul Balcanilor, zona de presiune ridicată din vestul Europei va începe din nou să se extindă spre centrul continentului, spre sfârșitul săptămânii.

Tendințele pe termen mai lung analizate de Severe Weather Europe arată că această împărțire a continentului între vestul mai cald și estul rece ar putea persista până spre finalul săptămânii. Ulterior, odată cu apropierea sfârșitului lunii septembrie, aerul mai cald ar urma să revină treptat și în centrul și estul Europei.