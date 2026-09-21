Serviciile secrete europene avertizează că Rusia ar putea ataca o țară NATO „în câteva luni, nu ani”

Oficialii celor trei țări baltice, care se învecinează cu teritoriul rus, au fost mai precauți cu privire la perspectiva unei invazii sau a unei escaladări grave. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mai mulți oficiali ai serviciilor secrete europene au ridicat problema posibilității unui test iminent al Rusiei asupra NATO, unul dintre ei afirmând că un eventual atac ar putea avea loc „în câteva luni, nu ani”. Avertismentele vin după ce premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat în fața parlamentului că evaluările serviciilor secrete sugerează că Rusia ar putea lansa un atac cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO în următoarele luni, ca parte a eforturilor de a demonstra că „articolul 5 este mai mult teoretic decât practic”, scrie The Guardian.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat avertismentele lui Tusk drept „fondate și bine documentate” și, vineri, i-a convocat pe liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 la o ședință de urgență la Paris, unde au discutat, printre alte subiecte, informațiile privind o amenințare din ce în ce mai mare din partea Rusiei.

Temerile privind escaladarea conflictului apar în contextul în care Adunarea Generală a ONU se reunește la New York la sfârșitul acestei săptămâni și pe fondul intensificării atacurilor aeriene de ambele părți ale conflictului dintre Rusia și Ucraina. Kievul a lovit Moscova și alte regiuni rusești cu sute de drone și rachete în primele ore ale zilei de duminică, într-unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din timpul războiului.

În interviuri separate, în locații diferite, trei lideri europeni ai serviciilor de informații și-au expus temerile cu privire la potențiala amenințare din partea Moscovei.

Michal Koudelka, șeful serviciului de securitate BIS din Republica Cehă, a declarat că, pe lângă creșterea activității dronelor, o invazie la scară mică a teritoriului NATO la granița cu Rusia ar putea face parte din planurile Kremlinului.

„Este posibil. Ar putea implica o incursiune limitată, provocări sub steag fals, o campanie masivă de influență”, a spus el, într-un interviu acordat la sediul agenției din Praga, subliniind că acest scenariu s-ar putea desfășura „în câteva luni, nu ani”.

El a a adăugat că „mulți oameni fac tot ce pot pentru a se asigura că acest lucru nu se întâmplă”.

Oficialii celor trei țări baltice, care se învecinează cu teritoriul rus, au fost mai precauți cu privire la perspectiva unei invazii sau a unei escaladări grave, invocând resursele limitate ale Moscovei în Ucraina și avertizând că exagerarea perspectivei unui atac ar putea fi în favoarea Kremlinului.

„Nu vedem indicii ale unui atac iminent”, a declarat Normunds Mežviets, directorul general al VDD, serviciul de securitate de stat al Letoniei, într-un interviu acordat la sediul agenției din Riga.

El a recunoscut că există semne că Moscova face pregătiri pentru acțiuni mai decisive în Europa, dar a spus că nu este clar dacă planurile fac pur și simplu parte dintr-o strategie de destabilizare.

„Rămâne încă o întrebare deschisă dacă au planuri directe și concrete sau dacă se încadrează doar în contextul încercărilor lor generale de a răspândi frică și incertitudine în societatea occidentală”, a spus el.

Politicienii baltici, care au criticat Europa Occidentală timp de mulți ani pentru indulgența sa față de Rusia, se află acum în strania poziție de a le spune unor lideri să se calmeze, temându-se că discuțiile despre o invazie iminentă s-ar putea dovedi dăunătoare societăților și economiilor lor.

Sâmbătă, secretarul general al Ministerului de Externe al Estoniei, Jonatan Vseviov, a denunțat „panica de pe rețelele sociale” din ultimele zile cu privire la un posibil atac.

„Dacă există motive să vă temeți de un atac, fiți siguri: vom clarifica acest lucru. Până atunci, păstrați-vă calmul, continuați și susțineți Ucraina”, a scris el, pe X.

There’s been a lot of panic on social media lately about the security of the Baltic states.



Take a breath.



If there is reason to fear an attack, rest assured: we will make that clear.



Until then, keep calm, carry on and support Ukraine. — Ambassador Jonatan Vseviov (@vseviov) September 19, 2026

Mežviets a spus că, per total, este bine că Europa de Vest s-a trezit la amenințarea Rusiei.

„Înainte de 2022, ne-am avertizat constant partenerii vest-europeni cu privire la amenințarea Rusiei, dar de cele mai multe ori vocile noastre nu au fost ascultate. În 2022, abordarea partenerilor noștri s-a schimbat. Au spus că, se pare, țările baltice și Polonia au avut dreptate”, a declarat el.

Nici Mežviets, nici Koudelka nu au vrut să discute despre informațiile specifice asupra presupuselor planuri ale Rusiei pentru lunile următoare și nici nu au comentat dacă o călătorie surpriză a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova luna trecută, în timpul căreia s-a oprit la Riga, a avut ca scop parțial avertizarea Kremlinului cu privire la pericolele lansării unui atac asupra NATO.

După acea vizită, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins zvonurile despre un atac rusesc asupra NATO.

„Nu are nicio legătură cu realitatea și nici cu intențiile Federației Ruse”, a spus el.

Cu toate acestea, europenii vor avea în minte pregătirile pentru invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, când oficialii americani au avertizat în repetate rânduri că Rusia se pregătește să invadeze, iar Kremlinul a negat în mod repetat acest lucru.

Pe măsură ce războiul la scară largă se apropie de a cincea iarnă, eforturile conduse de SUA de a instaura pacea în Ucraina nu au succes, Rusia și Ucraina intensificându-și atacurile reciproce cu drone și rachete. Ucraina a distrus o mare parte din infrastructura petrolieră a Rusiei, vizând rafinării și alte instalații în ultimele luni.