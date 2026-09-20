Antena 3 CNN Externe Moscova a fost atacată cu sute de drone. Rafinăria care asigură 40% din combustibilul capitalei Rusiei a fost lovită și a luat foc

Moscova a fost atacată cu sute de drone. Rafinăria care asigură 40% din combustibilul capitalei Rusiei a fost lovită și a luat foc

M.P.
3 minute de citit Publicat la 08:35 20 Sep 2026 Modificat la 10:19 20 Sep 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
incendiu la rafinaria moscovei
Moscova a fost atacată cu sute de drone. Rafinăria care asigură 40% din combustibilul capitalei Rusiei a fost lovită și a luat foc. FOTO X

Regiunea Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 249 de drone în 17 districte, în intervalul orar 03:00 – 05:00, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov, preluat de Kiev Independent. Totodată, rafinăria care asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili pentru Moscova, situată în districtul Kapotnia, a fost cuprinsă de un incendiu puternic după un atac cu drone. 

UPDATE 9.30. Rafinăria situată în districtul Kapotnia a fost lovită cu drone. Potrivit informațiilor apărute în urma atacului, una dintre lovituri ar fi vizat instalația AVT-6.

Canale de Telegram monitorizate au relatat că fotografii și înregistrări video distribuite în noaptea de 19 spre 20 septembrie arată un incendiu de amploare la rafinărie. Primele evaluări indică faptul că instalația ELOU-AVT-6 ar fi putut fi lovită.

Rafinăria din Moscova este una dintre cele mai mari unități de rafinare din Rusia și se află în districtul Kapotnia.

Capacitatea sa de rafinare este de aproximativ 11 milioane de tone de petrol pe an.

Unitatea asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili al Moscovei și circa 70% din cererea de benzină și combustibil pentru aviație din regiunea Moscovei.

Știrea inițială

În acest weekend au loc, în Rusia, alegerile pentru Duma de Stat, un scrutin cu o durată de trei zile și primul vot parlamentar din țară de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în 2022.

O dronă a lovit un bloc de locuințe din localitatea Sofiino, provocând moartea unei femei și rănirea altor cinci persoane, inclusiv doi copii, potrivit lui Vorobiov. În orașul Ramenskoe, resturile unei drone prăbușite au declanșat un incendiu pe acoperișul unui bloc cu 21 de etaje, impunând evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Într-un alt district, un bărbat și-a pierdut viața după ce o dronă a lovit o locuință privată, au anunțat autoritățile ruse.

Două aeroporturi, închise temporar

Autoritățile aeronautice ruse au restricționat temporar, în cursul nopții, operațiunile pe aeroporturile Domodedovo și Jukovski de lângă Moscova, invocând motive de siguranță a zborurilor.

Atacurile au avut loc după ce Ministerul rus al Apărării anunțase anterior că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 288 de drone ucrainene în intervalul orar 08:00 – 20:00 (ora locală) din 19 septembrie, deasupra mai multor regiuni – inclusiv zona Moscovei –, precum și deasupra Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Potrivit ministerului, dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Briansk, Kaluga, Oriol, Tula, Reazan, Nijni Novgorod și Vladimir, a regiunii Moscova, a Ținutului Krasnodar, a Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Zelenski a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă de acțiune”, ca răspuns la atacurile Rusiei. „Am aprobat, de asemenea, noi operațiuni pe distanțe lungi ca răspuns la atacurile rusești. Ne pregătim să ne extindem capacitățile pe distanțe lungi”, a declarat Zelenski.

Zelenski nu a specificat ce vor implica noile operațiuni. El a mai precizat însă că mai multe sisteme ucrainene concepute pentru a contracara dronele de tip Shahed cu propulsie cu reacție și-au dovedit deja eficacitatea în condiții reale de luptă.

×
Etichete: Moscova drone Ucraina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close