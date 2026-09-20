Moscova a fost atacată cu sute de drone. Rafinăria care asigură 40% din combustibilul capitalei Rusiei a fost lovită și a luat foc

Moscova a fost atacată cu sute de drone. Rafinăria care asigură 40% din combustibilul capitalei Rusiei a fost lovită și a luat foc. FOTO X

Regiunea Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 249 de drone în 17 districte, în intervalul orar 03:00 – 05:00, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov, preluat de Kiev Independent. Totodată, rafinăria care asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili pentru Moscova, situată în districtul Kapotnia, a fost cuprinsă de un incendiu puternic după un atac cu drone.

UPDATE 9.30. Rafinăria situată în districtul Kapotnia a fost lovită cu drone. Potrivit informațiilor apărute în urma atacului, una dintre lovituri ar fi vizat instalația AVT-6.

Canale de Telegram monitorizate au relatat că fotografii și înregistrări video distribuite în noaptea de 19 spre 20 septembrie arată un incendiu de amploare la rafinărie. Primele evaluări indică faptul că instalația ELOU-AVT-6 ar fi putut fi lovită.

Rafinăria din Moscova este una dintre cele mai mari unități de rafinare din Rusia și se află în districtul Kapotnia.

? The defense forces massively attacked Moscow and the Moscow region: one of the largest oil refineries, CHP-22, which supplies electricity to a large part of the region, and a warehouse were hit.



❗️Strikes were also reported in Voronezh, Ryazan, and Dagestan. pic.twitter.com/OUseLzpyiB — MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 20, 2026

Capacitatea sa de rafinare este de aproximativ 11 milioane de tone de petrol pe an.

Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine's Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim.



No official… https://t.co/1dQsWS0777 pic.twitter.com/yQcCaTLjAx — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Unitatea asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili al Moscovei și circa 70% din cererea de benzină și combustibil pentru aviație din regiunea Moscovei.

A massive attack on Moscow and Moscow region.



An oil refinery in Kapotnya and a warehouse complex in Sofyino were struck.



The refinery can process around 11 million tonnes of oil a year and supplies a significant share of Moscow’s fuel market. pic.twitter.com/lwbKe0t8Qs — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2026

Știrea inițială

În acest weekend au loc, în Rusia, alegerile pentru Duma de Stat, un scrutin cu o durată de trei zile și primul vot parlamentar din țară de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în 2022.

O dronă a lovit un bloc de locuințe din localitatea Sofiino, provocând moartea unei femei și rănirea altor cinci persoane, inclusiv doi copii, potrivit lui Vorobiov. În orașul Ramenskoe, resturile unei drone prăbușite au declanșat un incendiu pe acoperișul unui bloc cu 21 de etaje, impunând evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Într-un alt district, un bărbat și-a pierdut viața după ce o dronă a lovit o locuință privată, au anunțat autoritățile ruse.

Două aeroporturi, închise temporar

Autoritățile aeronautice ruse au restricționat temporar, în cursul nopții, operațiunile pe aeroporturile Domodedovo și Jukovski de lângă Moscova, invocând motive de siguranță a zborurilor.

Atacurile au avut loc după ce Ministerul rus al Apărării anunțase anterior că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 288 de drone ucrainene în intervalul orar 08:00 – 20:00 (ora locală) din 19 septembrie, deasupra mai multor regiuni – inclusiv zona Moscovei –, precum și deasupra Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Potrivit ministerului, dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Briansk, Kaluga, Oriol, Tula, Reazan, Nijni Novgorod și Vladimir, a regiunii Moscova, a Ținutului Krasnodar, a Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Zelenski a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă de acțiune”, ca răspuns la atacurile Rusiei. „Am aprobat, de asemenea, noi operațiuni pe distanțe lungi ca răspuns la atacurile rusești. Ne pregătim să ne extindem capacitățile pe distanțe lungi”, a declarat Zelenski.

Zelenski nu a specificat ce vor implica noile operațiuni. El a mai precizat însă că mai multe sisteme ucrainene concepute pentru a contracara dronele de tip Shahed cu propulsie cu reacție și-au dovedit deja eficacitatea în condiții reale de luptă.