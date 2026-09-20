Elevii vor avea prima minivacanță la început de octombrie. Câte zile libere vor avea

1 minut de citit Publicat la 09:18 20 Sep 2026 Modificat la 09:18 20 Sep 2026

Ziua Internațională a Educației este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. Foto: Getty Images

Elevii vor avea prima minivacanță la începutul lunii octombrie. Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026–2027, aprobată de Ministerul Educației, luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. Ziua liberă se adaugă weekendului din 3 și 4 octombrie.

5 octombrie, zi liberă pentru elevi

Ziua Internațională a Educației este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. În calendarul anului școlar 2026–2027, această dată este prevăzută explicit ca zi în care nu se organizează cursuri.

În 2026, 5 octombrie pică într-o zi de luni. Astfel, elevii vor avea primul weekend prelungit al anului școlar:

sâmbătă, 3 octombrie – weekend;

duminică, 4 octombrie – weekend;

luni, 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației, fără cursuri.

Ziua de 5 octombrie nu este însă o sărbătoare legală generală pentru toți angajații, ci o zi în care, potrivit structurii anului școlar, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar.

Când mai au elevii vacanță

După vacanța de toamnă, urmează vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie.

În februarie, fiecare inspectorat școlar va stabili, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, o săptămână de vacanță pentru elevi. Data exactă poate fi diferită de la un județ la altul.

Vacanța de primăvară va fi în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027, după încheierea cursurilor.

Anul școlar 2026–2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri.