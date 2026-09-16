Daniel David, despre rezultatele la testele PISA: "Este incorect să ceri performanță fără să ai paradigma PISA în procesul educațional"

Daniel David, fost ministru al Educației şi Cercetării. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Educației şi Cercetării, Daniel David, a vorbit despre performanțele slabe obținute de elevii români la PISA 2025 într-un interviu, susținând că "este incorect să ceri rezultate PISA fără să ai paradigma PISA în procesul educațional", "dacă predai totdeauna focalizat pe competențe, pe programe școlare fără logică PISA", relatează edupedu.ro.

Declarațiile fostului ministru al Educaţiei au fost făcute la postul public de radio, luni, 14 septembrie. În același timp, profilul absolventului de gimnaziu, care stă la baza elaborării programelor școlare, include competențe formulate în acord cu modelul PISA, precum "abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice".

"Nu poți aștepta rezultate la PISA dacă n-ai paradigma PISA în sistemul educațional. Dacă îi pregătești prin testare în a II-a a IV-a și a VI-a și le dai și în logică PISA, te poți aștepta ca în clasa a IX-a un pic să înceapă să gândească în această paradigmă. Altfel, dacă tu le predai totdeauna focalizat pe competențe, pe programe școlare, fără logică PISA și în a IX-a îi arunci direct în testele PISA, să nu ne așteptăm la alte rezultate decât cele pe care le vedem acum", a precizat Daniel David în cadrul interviului.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a comentat rezultatele slabe obținute de România la evaluările PISA 2025, subliniind că redresarea depinde de "condiții mai bune în școli și de profesori sprijiniți". El a mai menţionat că elevii români fac cu 1.600 de ore mai puțină școală decât media OCDE.

Conform sursei citate, profilul absolventului de gimnaziu include competențe de tip PISA încă din 2017, când documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Prevederile se aplică elevilor care au intrat la gimnaziu în anul școlar 2017 - 2018 și care au susținut examenul de Bacalaureat în 2024 - 2025.

Mai mult, în 2023 s-a încheiat formarea a peste 55 de mii de profesori care să predea pe competențe. Asta înseamnă că acești profesori, de la învățământ primar și gimnaziu sunt ar trebui să predea deja adaptat la situații din viața reală.

Revenind la competențele din programă, "accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depășită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor oportunități pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de viaţă", se arată într-un document publicat pe site-ul Ministerului Educației.