CBS News: Israelul era pregătit să doboare avionul Flydubai, dacă copilotul ar fi reușit să îl îndrepte spre obiective civile

Imagine cu al doilea avion Flydubai, care i-a adus pe pasagerii blocați în Arabia Saudită pe Aeroportul Ben Gurion din Tzafria, Israel, miercuri, 30 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Forțele Aeriene Israeliene erau pregătite să doboare avionul companiei FlyDubai, după atacul înfiorător asupra căpitanului Smit Machchhar, chiar dacă la bord se aflau peste 150 de cetățeni israelieni, au declarat pentru CBS News două surse israeliene care cunosc direct situația. În plus, Israelul și-a închis spațiul aerian și a ridicat de la sol avioane de vânătoare, însă, după ce a observat că zborul 1073 își schimbase cursul, a ordonat revenirea acestora la sol. Aeronava, un Boeing 737 MAX, a aterizat de urgenţă în Arabia Saudită, la scurt timp după tentativa de deturnare a cursei FZ1073 operată de Flydubai.

Copilotul din Oman al avionului Flydubai, care a zburat duminică dimineaţa din Dubai spre Tel Aviv, l-ar fi atacat pe căpitan cu un topor și ar fi încercat să prăbușească avionul, potrivit declarațiilor premierului israelian, Benjamin Netanyahu, ale pasagerilor de la bord și ale lui Smit Machchhar, considerat unul dintre eroii aflaţi în Boeingul 737 MAX.

Potrivit celor două surse israeliene familiarizate cu situația, statul Israel dispune de un protocol bine stabilit pentru gestionarea incidentelor similare atacurilor teroriste din 11 septembrie din SUA. După coborârea bruscă a aeronavei, Forțele Aeriene Israeliene au încercat să ia legătura cu echipajul. După ce tentativa de contact a eșuat, a fost convocat un comitet constituit în prealabil pentru astfel de situații și a fost activat un centru de comandă.

Israelul și-a închis spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare. Însă, Israelul a ordonat însă revenirea acestora la sol după ce a constatat că, la aproximativ 640 de kilometri de teritoriul israelian, aeronava FlyDubai își schimbase direcția către Arabia Saudită, care și-a trimis la rândul ei avioanele de luptă.

Căpitanul Smit Machchhar a reușit să se lupte pentru propria viaţă şi, totodată, pentru toţi cei aflaţi în avionul Flydubai, iar într-un moment de neatenţie al copilotului, el a deblocat ușa cabinei de pilotaj – "Eram întins pe podea, rănit. Mi-am spus să mai fac un ultim efort", a povestit Machchhar într-un interviu oferit recent.

Un grup de pasageri israelieni și membri ai personalului FlyDubai l-au imobilizat pe copilot, iar doi piloți aflați în afara serviciului, care se aflau la bord, au reușit să preia controlul aeronavei și să efectueze o aterizare de urgență în Tabuk, Arabia Saudită, conform relatărilor de la bordul avionului.

Dacă zborul 1073 nu și-ar fi schimbat cursul şi ar fi ajuns la o anumită distanță, Israelul ar fi trimis avioane de vânătoare în spațiul aerian iordanian pentru a investiga situaţia, au mai declarat sursele pentru CBS News.

Piloții avioanelor de luptă israeliene s-ar fi apropiat cât mai mult posibil pentru a inspecta cabina de pilotaj și pentru a încerca să ia legătura vizual cu pilotul, în vederea evaluării situației, au mai spus sursele. Ulterior, aceștia ar fi procedat la fel în cazul pasagerilor, pentru a evalua starea acestora. Dacă ar fi observat semne de panică, ar fi transmis informațiile către Forțele Aeriene și către comisia desemnată în prealabil.

Dacă ar fi stabilit că aeronava fusese deturnată, iar teroriștii nu formulau nicio revendicare, comitetul ar fi trebuit să îi contacteze pe ministrul Apărării și pe premierul Israelului, au mai menţionat cele două surse.

Conform protocolului, decizia de a doborî aeronava trebuie luată de prim-ministru. Sursele israeliene au mai spus jurnaliştilor de la CBS News că, în cazul unei deturnări și al riscului producerii unui atentat, doborârea avionului este considerată răul cel mai mic în comparație cu posibilitatea ca sute de oameni să moară în urma prăbușirii aeronavei într-o clădire înaltă, într-un aeroport sau într-o altă țintă aflată la sol.

Copilotul acuzat că a încercat să deturneze un avion al companiei Flydubai plănuia să prăbușească aeronava pe Aeroportul Internațional Ben Guriondin din Tel Aviv sau într-un bloc turn din orașul israelian, arată rapoarte din SUA și Israel, a transmis BBC. Potrivit informaţiilor din rapoarte, cetățeanul omanez a fost un extremist de tip "lup singuratic".