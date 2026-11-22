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Iarna s-a făcut simțită duminică în zonele montane din Maramureș. Pe DN 18 ninge, iar vizibilitatea este ușor redusă, așa că echipele de la Drumurile Naționale au ieșit pe teren pentru a menține drumul circulabile, notează Agerpres.

„Ninge pe DN 18 în Pasul Gutâi şi în Pasul Prislop. Fulguieşte pe DN 18 la Vişeu de Sus. Angajaţii secţiei de Drumuri Naţionale au intervenit cu trei utilaje şi au împrăştiat 13 tone de material antiderapant. (...) În Pasul Prislop din Munţii Rodnei, pe acostamentul drumului naţional este depus un strat subţire de zăpadă. Ninge şi la Cavnic. Angajaţii SC Drumuri Poduri Maramureş au acţionat cu două utilaje şi au răspândit 11 tone de material antiderapant. Nu sunt probleme semnalate în trafic. Cele două utilaje sunt pe traseu, în acţiune”, a declarat, duminică seara, Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș.

Până duminică seara s-au împrăștiat pe drumurile din zonă 24 de tone de material antiderapant. Deocamdată nu au fost semnalate probleme în trafic.

Reprezentantul CJSU Maramureș le-a reamintit șoferilor că mașinile trebuie să fie echipate corespunzător pentru sezonul rece, iar asta e cu atât mai important pentru cei care trec prin zonele de munte, unde ninsoarea poate face drumul alunecos.