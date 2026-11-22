Oraşul din România în care benzina se vinde mai ieftin de 9 lei pe litru. Cât costă carburanţii duminică, 22 noiembrie

<1 minut de citit Publicat la 08:31 22 Noi 2026 Modificat la 08:31 22 Noi 2026

Oraşul din România în care benzina se vinde mai ieftin de 9 lei pe litru. sursa foto: Getty

Benzina standard s-a ieftinit sensibil într-unul dintre cele mai mari oraşe ale României. Astfel, la Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 8,99 lei/litru. În general, în celelalte localităţi ale ţării, acest carburant costă 9,05 lei/litru. Motorina standard se comercializează, în majoritatea oraşelor din ţară, cu 10,51 lei/litru, informează Peco Online.

Aşadar, duminică, 22 noiembrie, benzina standard costă cel mai puţin la Cluj-Napoca (8,99 lei/litru), iar cel mai convenabil preţ pentru motorina standard poate fi găsit la o staţie din localitatea Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud: 10,39 lei/litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

Potrivit INS, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu 43,45% și, respectiv, 32,91%.