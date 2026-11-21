Aproape un milion de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani din Marea Britanie nu lucrează, nu studiază și nu urmează cursuri de formare profesională. FOTO> Getty Images

Aproape un milion de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani din Marea Britanie nu lucrează, nu studiază și nu urmează cursuri de formare profesională. Fostul ministru laburist al sănătății Alan Milburn spune că, prin reforme ample, încă 440.000 de tineri ar putea să își găsească un loc de muncă. El propune ca ponderea tinerilor aflați în această situație, cunoscută sub acronimul NEET (Not in Education, Employment or Training) , să scadă de la 13% la aproximativ 5% în zece ani, scrie BBC.

Raportul, comandat de guvern și programat să fie publicat integral marți, propune ca sprijinul să înceapă din primii ani de viață și să continue până la vârsta adultă. O parte din bani ar urma să provină din schimbarea sistemului de prestații sociale pentru tineri.

Conservatoarea Helen Whately, responsabilă de muncă și pensii în cabinetul din umbră, consideră că unele propuneri sunt „prea prudente” și se bazează prea mult pe intervenția costisitoare a statului.

Cele mai multe măsuri vizează Anglia. Unele schimbări privind taxele și prestațiile sociale s-ar aplica în tot Regatul Unit.

Milburn avertizează că, fără schimbări Marea Britanie riscă să aibă o "generație pierdută". El descrie situația drept o "criză morală". "Va dura, dar vreau ca fiecare tânăr să aibă șansa de a munci sau de a învăța", a declarat el la BBC Breakfast.

Potrivit raportului, în 2024-2025, pentru fiecare liră cheltuită ca să îi ajute pe tineri să lucreze sau să studieze, statul a cheltuit 25 de lire pe prestații sociale pentru ei. Până în 2036, raportul propune ca, pentru fiecare liră alocată sprijinului pentru angajare, statul să cheltuiască două lire pe prestații sociale.

Milburn spune că reducerea cheltuielilor cu prestațiile sociale ar fi binevenită și că scopul reformei este să îmbunătățească viața tinerilor.

Raportul propune cinci măsuri pentru următorul deceniu.

Mai mulți copii pregătiți pentru școală la cinci ani. Ținta propusă este de 90%. În Anglia, procentul este acum de 68%, iar guvernul și-a propus să ajungă la 75% până în 2028.

Mai multă pregătire pentru muncă în școli. Programa ar pune mai mult accent pe competențele de care tinerii au nevoie la angajare, acestea fiind acces imediat la sprijin pentru sănătatea mintală, fără un diagnostic prealabil, dublarea numărului de tineri care urmează programe de ucenicie, stimulente pentru firme, inclusiv reducerea contribuțiilor sociale plătite pentru angajații tineri, un consilier pentru fiecare tânăr care are nevoie de sprijin

Principala propunere este ca tinerii din Anglia să aibă dreptul, garantat prin lege, la sprijin printr-un serviciu nou, numit Youth Opportunity Service. Fiecare tânăr care apelează la acest serviciu ar primi un consilier care să îl ajute, în cel mult patru luni, să găsească un loc de muncă, un program de ucenicie, un loc la un colegiu sau un post printr-un program de angajare asistată.

Pentru a finanța reforma, raportul propune ca persoanele sub 25 de ani să nu mai primească suplimentul din Universal Credit acordat celor care pot munci mai puțin din motive de sănătate. Tot pentru această grupă de vârstă ar fi eliminată prestația Personal Independence Payment (PIP), care ajută la acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de o dizabilitate sau de o afecțiune de lungă durată.

În noul sistem, tinerii ar primi o alocație egală cu suma de bază din Universal Credit pentru vârsta lor. O alocație separată pentru cheltuieli suplimentare ar înlocui PIP. Unele dintre aceste măsuri au fost deja anunțate.

Tinerii care nu vor putea munci din cauza unor afecțiuni grave și complexe ar primi sprijin printr-un program separat.

Ce sprijin ar primi angajatorii

Raportul propune reducerea treptată a contribuțiilor sociale plătite de firme pentru angajații tineri, astfel încât să le fie mai ușor să îi angajeze și să îi păstreze.

Ar fi păstrat și programul prin care firmele primesc 3.000 de lire sterline dacă angajează un tânăr care își caută de lucru de șase luni.

Raportul recomandă continuarea programului Jobs Guarantee, prin care guvernul acoperă costul unui loc de muncă plătit timp de șase luni. Guvernul a anunțat recent că tinerii vor putea intra în program după 12 luni în care au primit Universal Credit și și-au căutat de lucru. În prezent, perioada este de 18 luni.

Institutul pentru Studii Fiscale consideră că reforma are mai multe șanse să funcționeze dacă și firmele sunt încurajate să angajeze tineri. Institutul mai arată că reducerea prestațiilor s-ar simți imediat în veniturile unor tineri, iar pentru o parte dintre ei ar putea dura până când un salariu ar acoperi pierderea.

Cum au reacționat partidele

Conservatoarea Helen Whately a spus că partidul său va susține propunerile pe care le consideră bune. Ea susține însă că raportul prevede cheltuieli suplimentare de miliarde de lire, fără să reducă factura prestațiilor sociale sau să îi ajute pe tinerii care depind deja de acestea.

Daisy Cooper, vicepreședinta liberal-democraților, spune că reducerea contribuțiilor pentru angajații tineri ar compensa doar parțial efectele a ceea ce ea numește "taxa pe locurile de muncă" a laburiștilor. Partidul său propune ca fiecare tânăr să aibă acces la un consilier de carieră și să acumuleze 100 de ore de experiență la un loc de muncă înainte de a împlini 18 ani.

Suella Braverman, responsabilă de educație în cabinetul din umbră al Reform UK, consideră că un termen de zece ani este prea lung și că între timp riscă să fie abandonată încă o generație. Ea spune că partidul său ar elimina imediat ceea ce numește „taxa laburistă pe locurile de muncă”, ar dubla numărul locurilor de ucenicie și ar elimina cursurile universitare pe care le consideră înșelătoare și care, în opinia sa, îi lasă pe studenți cu datorii.

Mothin Ali, vicepreședintele Partidului Verde, a calificat propunerile anunțate până acum drept „extrem de îngrijorătoare”. El susține că persoanele vulnerabile ar trebui să păstreze ajutoarele de care au nevoie și să primească sprijin pentru a găsi locuri de muncă potrivite, cu perspective pe termen mai lung.