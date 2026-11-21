Prețul cuprului s-a prăbușit cu peste 2.000 de dolari pe tonă într-o lună. Ce s-a întâmplat

4 minute de citit Publicat la 22:03 21 Noi 2026 Modificat la 22:03 21 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Comercianții de metale au început să mute cupru din Statele Unite în China, inversând astfel pariul pe posibilele tarife ale administrației Trump, care împinsese prețul la niveluri record, scrie Financial Times.

Temerile legate de tarifele lui Trump i-au determinat anul acesta pe comercianți să aducă în SUA cantități record din metalul roșu. Drept urmare, aproximativ 94% din stocurile de cupru depozitate în rețeaua globală de depozite ale Bursei de Metale de la Londra (LME) și ale Comex se află acum în această țară, față de 20% în urmă cu doi ani, potrivit grupului de mărfuri Marex.

Comercianții au început însă să se îndoiască de faptul că tarifele vor fi impuse vreodată, mai ales după victoria categorică a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului. Ca urmare, importurile de cupru în SUA au încetinit puternic luna aceasta.

Împreună cu îngrijorările privind ritmul în care vor fi construite centrele de date pentru inteligența artificială, mari consumatoare de cupru, acest lucru a făcut ca prețul de pe Bursa de Metale de la Londra să se prăbușească de la peste 14.670 de dolari la sfârșitul lunii trecute la mai puțin de 12.600 de dolari săptămâna aceasta.

În schimb, comercianții au descoperit o tranzacție profitabilă: mutarea cuprului în China, unde lipsa acută de metal a urcat prețul local mult peste cel din alte regiuni.

„Mai mulți comercianți au mutat sau mută marfă din SUA în China”, a declarat Albert Mackenzie, analist la firma de cercetare Benchmark.

Comercianții au indicat un stoc de cupru din Long Beach, California, unul dintre cele mai apropiate fizic de Asia din SUA, din care o mare parte este acum expediată în China.

„Acum vedem oameni care iau și din New Orleans și Baltimore, unde se află stocurile cu adevărat mari”, a adăugat unul dintre ei.

El a explicat că acest cupru trebuie cumpărat la prețurile din SUA pentru a obține cea mai mare diferență de arbitraj între prețurile mai mici din SUA și cele mai mari din China.

Jurnaliștii Financial Times au văzut o listă cu o jumătate de duzină de nave care transportă cupru și pleacă din Long Beach și Los Angeles, porturile cele mai apropiate de China, care permit tranzitul cel mai rapid.

Primele actuale din China sunt de peste două ori mai mari decât costul transportului din SUA. „Nu e greu să ne imaginăm sute de mii de tone ajungând până la Festivalul Primăverii [în februarie] anul viitor”, a adăugat comerciantul.

Potrivit unui comerciant, mai mulți traderi din China și Singapore au condus eforturile de mutare a metalului.

„Ce ne e greu să înțelegem este de ce SUA permit să se întâmple asta”, a spus unul dintre comercianți. „Au construit în SUA un stoc de cupru de 25 de miliarde de dolari datorită politicii tarifare, iar renunțarea la această politică înseamnă că vor pierde totul în favoarea Chinei”.

Noile îndoieli privind amenințarea tarifelor au contribuit săptămâna aceasta la vânzările masive de cupru, iar miliardarul Stan Druckenmiller, unul dintre cei mai cunoscuți investitori macro din lume, a devenit pesimist în privința metalului.

În paralel, acțiunile companiilor de tehnologie au scăzut din cauza temerilor că democrații vor încetini construcția de noi centre de date, care au fost o sursă esențială de cerere pentru cupru.

Într-o notă adresată investitorilor, Goldman Sachs a arătat că piața a început săptămâna aceasta să ia în calcul posibilitatea ca SUA să nu impună tarife asupra cuprului.

Fluxurile comerciale încep să se schimbe. Potrivit datelor Kpler, luna aceasta se așteaptă ca în SUA să fie importat mai puțin de jumătate din volumul de cupru din octombrie, când s-a atins un nivel record.

Analiștii au mai precizat că volumele actuale de transport reflectă și teama că metalul expediat acum s-ar putea să nu ajungă în SUA la timp, dacă tarifele vor fi impuse la începutul anului viitor.

Alastair Munro, strateg principal pentru metale la Marex, a declarat că SUA au pierdut avantajul de preț care atrăgea cuprul în țară.

„Relația dintre prețurile cuprului de pe CME și de pe Bursa de Metale de la Londra s-a inversat. Prima de pe CME s-a evaporat pe măsură ce contractele se apropie de livrare, iar acum cuprul de pe LME se tranzacționează cu primă”, a declarat el.

Prima pentru cuprul din Yangshan, în China, un indicator important al cererii, a urcat la un nivel record de aproximativ 500 de dolari pe tonă.

„S-a deschis o oportunitate de arbitraj în favoarea Chinei, din cauza pieței foarte strâmte de acolo și a unor prime foarte mari”, a declarat Mackenzie, de la Benchmark. „Tot mai mulți oameni, mai ales în China, cred că tariful ar putea fi mort. Se pare că o cantitate mare de metal a plecat din SUA sau e pe punctul să plece”.

Un comerciant care nu a vrut să fie numit a spus că „timp de 10 luni, toată lumea a expediat în SUA tot ce a putut, atrasă de arbitrajul creat pentru că oamenii credeau că SUA vor impune tarife la cupru”.

„Stocurile din China ajung la un nivel foarte scăzut. Vorbim de ore de consum, nu de săptămâni de consum. Acum, în SUA, sunt aproape 2 milioane de tone de metal din cauza amenințării cu tarifele la cupru. Amenințarea aceasta a dispărut”, a adăugat acesta.