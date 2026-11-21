După ce studenții l-au învins pe Vucic în alegeri, tinerii din Albania anunță că își fac și ei o organizație: „Ne apucăm de treabă”

1 minut de citit Publicat la 20:50 21 Noi 2026 Modificat la 20:50 21 Noi 2026

Protestele în Albania au început în luna mai 2026. Foto: Profimedia Images

Inspirați de succesul Listei Studenților din Serbia, studenții albanezi care au preluat conducerea protestelor antiguvernamentale începute în urmă cu patru luni, au anunţat că vor crea o organizație națională pentru a lansa o nouă etapă a manifestaţiilor împotriva corupţiei, lipsei perspectivelor şi creşterii costului vieţii, relatează Agerpres.

„Vom lua iniţiative concrete, vom apăra dezbaterea deschisă şi dreptul la protest. Să ne apucăm de treabă fără să pierdem timpul”, au transmis studenţii într-un comunicat publicat de la Universitatea Politehnică din Tirana.

Aceştia au precizat că noua organizaţie sau mişcare naţională va colabora cu alte grupuri ale societăţii pentru a da un nou impuls protestelor.

Proteste masive în Albania

Manifestaţiile au început la 31 mai, după ce au apărut informaţii despre negocieri privind vânzarea unui teren dintr-un parc natural pentru un proiect turistic al unor investitori străini, între care persoane apropiate de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american.

Protestele s-au extins la nivel naţional, iar revendicărilor legate de protejarea mediului li s-au adăugat nemulţumiri privind corupţia, scumpirea vieţii şi problemele din sistemele de sănătate şi educaţie.

La început paşnice, manifestaţiile au fost marcate, de la jumătatea lunii octombrie, de episoade violente şi acte de vandalism. Protestatarii îl acuză pe premierul Edi Rama de corupţie şi de atitudine arogantă.

Studenţii au primit sprijinul activistei suedeze Greta Thunberg, care a participat sâmbătă la o nouă manifestaţie antiguvernamentală în Tirana. Ea a acuzat autorităţile de reprimarea protestelor şi a afirmat că mobilizarea albanezilor împotriva corupţiei şi a distrugerii mediului este urmărită şi susţinută în alte ţări.

Manifestaţia de sâmbătă, îndreptată spre Ministerul Educaţiei, a avut loc în a 175-a zi de proteste neîntrerupte. Mai mulţi participanţi au ocupat străzile din apropiere şi au blocat traficul, pe fondul tensiunilor tot mai mari.

Pe reţelele sociale au apărut apeluri la o nouă manifestaţie de amploare, programată pentru 28 noiembrie, la Tirana, cu ocazia aniversării proclamării independenţei Albaniei faţă de Imperiul Otoman, în 1912.