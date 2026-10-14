Violențe la protestele studențești din Albania. Manifestanții au aruncat cu pietre în Ministerul Educației și s-au bătut cu polițiștii

Violențe la protestele studențești din Albania. FOTO: Hepta/Profimedia Images

Un protest al studenților din Albania a degenerat și a dus la violențe marți, la Tirana. Manifestanții au aruncat cu pietre, cărămizi și blocuri de beton în clădirea Ministerului Educației, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Violențele au continuat toată noaptea, scrie Euronews.

Câteva sute de oameni s-au adunat în fața ministerului, în cadrul unei mobilizări la nivel național. Pe măsură ce tensiunile au crescut, protestatarii au spart vitrine și au vandalizat mai multe magazine din zonă.

Student protesters hurled bricks and concrete blocks at Albania's Education Ministry in Tirana and police fired tear gas and water cannons in response, as a nationwide demonstration over education and social issues turns violent https://t.co/mqgzjOePUm https://t.co/t4wK0UYvf0 — Reuters (@Reuters) October 14, 2026

Potrivit unui bilanț transmis miercuri de poliție, 16 persoane au fost arestate, iar alte 49 sunt cercetate penal. Șase polițiști și cel puțin un jurnalist au fost răniți.

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Organizatorii spun că protestul a pornit de la condițiile din universități, costurile ridicate ale studiilor, sprijinul financiar insuficient pentru studenți și lipsa perspectivelor de angajare după absolvire. Unii participanți au declarat că au ieșit în stradă și pentru a-și exprima nemulțumirea față de inegalitatea socială și față de guvern.

??? Clashes in Albania have hit a critical tipping point. Police have deployed massive violence against students in Tirana. Protesters declare they will no longer tolerate PM Rama’s silence and mockery, which has dragged on for over 4 months while ignoring their demands. ? https://t.co/fRuA6rOnXi — Tirana Report (@Tirana_Report) October 13, 2026

"Albania are nevoie de o revoluție, de o schimbare, de o răsturnare completă a sistemului, pentru că nu se mai poate continua așa", a declarat protestatara Luljeta Kola, care a vorbit despre o nedreptate socială profundă și o prăpastie între bogați și săraci.

Student protests in Albania turned violent on Tuesday, as demonstrators smashed shops and rioted while police used tear gas to disperse the crowd. Students joined anti-government movement Flamingo which is demanding resignation of prime minister Edi Rama following corruption allegations. — The Associated Press (@AP) October 14, 2026

Vicepremierul Albana Koçiu a condamnat violențele într-o postare pe Facebook: "Violența nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o soluție. Aruncarea cu pietre, atacarea instituțiilor și a Poliției de Stat, precum și distrugerea fără sens a bunurilor publice nu sunt modul în care tinerii ar trebui să se exprime."

The brutality-and above all, the terrifying amateurism-of the Albanian police is out of control. ​Demonstrating total recklessness, they are firing tear gas deep inside densely populated neighborhoods of Tirana, causing severe distress inside citizens' homes. This must stop. ??? https://t.co/vREFRbP49R — Tirana Report (@Tirana_Report) October 13, 2026

Protestele, parte a "Revoluției Flamingo"

Mișcarea studenților s-a alăturat unui val mai larg de proteste antiguvernamentale, cunoscut drept "Revoluția Flamingo", care cere demisia premierului Edi Rama din cauza acuzațiilor de corupție.

Protestatarii se opun și unui proiect imobiliar de lux pe litoral, legat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, invocând impactul asupra mediului. Mișcarea și-a luat numele de la flamingii roz care, potrivit activiștilor, ar putea fi amenințați de acest proiect.

Tulburările amplifică presiunea politică tot mai mare asupra guvernului Rama.

Protestele din Albania au loc în contextul unui val mai amplu de mobilizare a elevilor și studenților în Europa. În Franța, liceenii protestează de câteva săptămâni și blochează școli, cerând mai mulți profesori și condiții mai bune, după ce au acuzat că clădirile degradate și clasele supraaglomerate afectează calitatea educației.