3 minute de citit Publicat la 22:57 26 Noi 2026 Modificat la 22:57 26 Noi 2026

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Franța și Germania încearcă să protejeze viitorul buget al UE, pentru o perioadă de șapte ani, de o eventuală președinție a lui Marine Le Pen, după ce lidera extremei drepte franceze a amenințat că va bloca acordul dacă ajunge la putere. Franța cere încă 35 de miliarde de euro pentru agricultori, pentru a-i îngreuna liderei extremei drepte posibilitatea de a desființa acordul privind bugetul UE dacă ajunge președintă, relatează FT.

Le Pen, care conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, programate pentru primăvară, a declarat că va reduce la jumătate contribuția netă a țării la bugetul UE și va opri finanțarea Ucrainei. De asemenea, ea a sugerat că ar putea refuza ratificarea unui acord privind bugetul Uniunii, potrivit unei persoane din anturajul său.

Guvernul francez a cerut încă 35 de miliarde de euro pentru subvențiile agricole din bugetul UE care va intra în vigoare în 2028, potrivit a doi oficiali familiarizați cu negocierile. Cererea urmărește să obțină cât mai multe beneficii pentru Franța și să îi îngreuneze lui Le Pen posibilitatea de a desființa acordul dacă va câștiga alegerile, au explicat aceștia.

Germania, la rândul său, dorește să includă finanțarea viitoare a Ucrainei în legislația privind bugetul UE, pentru a se asigura că sprijinul suplimentar acordat Ucrainei nu va putea fi blocat prin veto de Franța sau de un alt stat membru. Solicitarea Germaniei urmărește ca sprijinul pentru Ucraina să fie protejat de o eventuală președinție Le Pen, a declarat un oficial.

„Prezența ei planează asupra tuturor problemelor pe care le avem de rezolvat”, a declarat un diplomat european de rang înalt implicat în negocierile bugetare.

Un al doilea diplomat european a declarat că împiedicarea destrămării acordului bugetar reprezintă o preocupare permanentă în cadrul negocierilor.

Unii lideri europeni se tem că Le Pen va arunca prioritățile bugetare în aer

Capacitatea lui Le Pen de a-și pune în aplicare amenințările privind bugetul UE ar putea depinde parțial de obținerea unei majorități parlamentare de către Rassemblement National, însă simpla posibilitate ca aceste amenințări să devină realitate îngrijorează deja celelalte state europene.

Liderii UE, reuniți joi și vineri la Bruxelles, vor avea o primă discuție despre propunerile bugetare, iar oficialii încearcă să ajungă la un acord până la sfârșitul anului.

După ce liderii europeni vor conveni asupra bugetului, statele membre vor negocia cu Parlamentul European, care va trebui să își dea aprobarea și să adopte o serie de acte legislative. Abia apoi țările UE vor putea începe procedura de ratificare, care în multe state, inclusiv în Franța, necesită un vot parlamentar.

Parlamentul francez își va suspenda activitatea la sfârșitul lunii februarie, ceea ce înseamnă că procedura are șanse mici să fie finalizată suficient de devreme pentru ca bugetul să fie ratificat înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie, au declarat oficialii.

Solicitarea Franței privind cele 35 de miliarde de euro suplimentare pentru subvențiile agricole presupune separarea acestei sume de restul bugetului, din care sunt finanțate priorități precum dezvoltarea regională, migrația și programele sociale.

„Ceea ce ne dorim este ca partea rezervată separat să ne permită [...] să menținem nivelul actual” al subvențiilor agricole primite de Franța, a declarat un oficial din administrația prezidențială franceză.

Alți lideri sunt reticenți

Unele țări sunt reticente în privința acceptării cererilor franceze însă, suspectând că guvernul francez ar putea exagera consecințele unei eventuale victorii a extremei drepte.

„Francezii încearcă să obțină avantaje financiare amenințându-ne cu un guvern condus de Le Pen”, a declarat un diplomat european.

Între timp, cancelarul german, Friedrich Merz, a condiționat explicit aprobarea bugetului UE de asigurarea unei finanțări pe termen lung pentru Ucraina.

Germania, care contribuie cu aproximativ un sfert la cheltuielile UE, nu va aproba bugetul decât dacă statele membre acceptă includerea sprijinului pentru Kiev în legislația privind „resursele proprii” ale Uniunii. Această modificare ar permite aprobarea unor creșteri viitoare ale finanțării prin vot majoritar, fără să mai fie necesară unanimitatea.

Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Cehia s-au opus deja acordării unor fonduri suplimentare Ucrainei. Cu toate acestea, toate cele patru țări sunt beneficiare nete ale fondurilor europene și au interesul de a păstra nivelurile actuale ale cheltuielilor.

Comisia Europeană a propus inițial alocarea a 100 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei pe parcursul a șapte ani, însă suma este considerată, în general, insuficientă.

Guvernul de la Berlin dorește să se asigure că fondurile suplimentare vor putea fi aprobate prin votul majorității statelor membre, în locul consensului tuturor celor 27 de țări ale UE, necesar în prezent.

Statele membre trebuie, de asemenea, să stabilească modul în care vor acoperi costurile de peste 50 de miliarde de euro reprezentând dobânzile aferente împrumuturilor contractate de UE pentru sprijinirea Ucrainei.

Oficialii europeni de rang înalt doresc ca aceste costuri să fie acoperite separat, peste cele 100 de miliarde de euro propuse pentru Ucraina, în timp ce Ungaria și celelalte trei țări au declarat deja că se opun oricărei finanțări suplimentare pentru Ucraina.