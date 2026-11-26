WSJ: De teama unui conflict nuclear în Marea Baltică, doi lideri europeni au apelat la un oligarh rus pentru a-l calma pe Putin

6 minute de citit Publicat la 21:44 26 Noi 2026 Modificat la 21:44 26 Noi 2026

Unul dintre factorii care au contribuit la creșterea tensiunilor în Marea Baltică a fost interceptarea petrolierelor rusești din „flota fantomă”. Foto: Getty Images

Când doi lideri nordici l-au sunat, luna trecută, pe președintele rus Vladimir Putin, ordinea lor oficială de zi a fost să discute despre încheierea războiului din Ucraina. Însă președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre aveau o altă misiune urgentă: „prevenirea unui conflict cu Rusia în propria lor curte”, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru Wall Street Journal, referindu-se la Marea Baltică. Deși Stubb i-a spus lui Putin că NATO nu va impune o blocadă, el a cerut ajutorul unui oligarh rus pentru a-l convinge pe liderul de la Kremlin, pentru că „se temea că mesajul nu ajungea la destinație”.

Marea Baltică a devenit unul dintre cele mai periculoase focare potențiale de conflict din lume între Moscova și Occident, iar cei doi lideri doreau să atenueze tensiunile, asigurându-l pe Putin că nu aveau nicio intenție de a bloca o rută maritimă vitală pentru Moscova.

Rusia transportă peste 60% din petrolul său prin Marea Baltică, oferind o gură de oxigen pentru economia sa în timpul războiului. Dar marea este înconjurată de membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Potențialul de conflict a fost evidențiat în ultimele zile de un atac cu dronă ucraineană asupra unei nave de marfă rusești în apropierea Finlandei.

Coordonarea dintre autoritățile finlandeze și ruse pentru salvarea și recuperarea navei a ajutat la prevenirea escaladării situației.

Însă, în ultimele luni, spun oficialii occidentali, Moscova a luat o serie alarmantă de măsuri care au semnalat temerile tot mai profunde ale Rusiei cu privire la o posibilă blocadă.

Navele de război rusești care transportă rachete cu capacitate nucleară primiseră ordin să escorteze petrolierele lor prin Marea Baltică și să împiedice marinele și paza de coastă occidentală să le abordeze, potrivit oficialilor occidentali și declarațiilor oficialilor ruși.

În puțin peste un an, garda de coastă germană a înregistrat 260 de astfel de escorte în Marea Baltică și Marea Nordului.

În luna mai, Rusia a adoptat o nouă legislație care permite utilizarea forței militare pentru protejarea navelor comerciale. Moscova și-a consolidat exclava Kaliningrad cu drone, radare puternice și echipamente de război electronic, potrivit unor oficiali ai serviciilor de informații occidentale.

În august, Putin a numit eforturile europene de a lovi petrolierele „piraterie și banditism”, promițând un răspuns militar. O lună mai târziu, Kremlinul a transmis NATO un avertisment scris extraordinar: Rusia era pregătită să lanseze atacuri nucleare preventive pentru a-și apăra interesele în Marea Baltică, chiar și fără un atac pe teritoriul rus.

„Nu avem nicio intenție de a bloca Marea Baltică în timp de pace, puteți conta pe asta, vom acționa în conformitate cu legea”, i-a spus Stubb lui Putin în cadrul convorbirii telefonice din 27 octombrie, potrivit a două persoane prezente la conversație.

„Aici nava de război rusă 531, stați departe de Kira K”

Unul dintre factorii care au contribuit la creșterea tensiunilor în Marea Baltică a fost interceptarea petrolierelor rusești din „flota fantomă”, pe care Moscova le folosește pentru a evita sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol.

Petrolierele rusești suspectate au fost confiscate sau abordate de cel puțin 14 ori de la sfârșitul anului 2024, inclusiv 10 la începutul acestui an, conform unui număr de incidente raportate public. Însă interdicțiile în Marea Baltică s-au oprit în mare parte la începutul acestui an, după ce marina rusă a început să se confrunte cu navele occidentale care încercau să oprească petrolierele.

O confruntare din vara aceasta între Flota Baltică rusă, garda de coastă germană și activiștii Greenpeace a oferit o dovadă clară a riscului de escaladare din cauza eforturilor intensificate ale Rusiei de a proteja flota din umbră.

Pe 30 iunie, când bărci rapide cu activiști în bord s-au apropiat de un petrolier din „flota fantomă”, denumit Kira K, sub pavilion panamez, o navă de război rusească le-a confundat cu bărci ale pazei de coastă care plănuiau să abordeze nava și s-a grăbit să intervină.

„Aici nava de război rusă 531, stați departe de Kira K”, a avertizat căpitanul rus al navei Soobrazitelny ambarcațiunile germane pe un canal maritim deschis, potrivit unei înregistrări publicate de Greenpeace.

O navă a pazei de coastă germane din apropiere, Bayreuth, s-a grăbit să-i protejeze pe activiști de nava de război.

Comandantul german a reușit să dezamorseze situația asigurând nava de război rusă că bărcile rapide erau ale protestatarilor civili și că nimeni nu intenționa să abordeze petrolierul.

„Căpitanul pazei de coastă germane a descris ulterior incidentul superiorilor săi ca fiind un risc ridicat de escaladare”, potrivit a doi oficiali.

Greenpeace a declarat că nava de război rusească era „amenințătoare pentru noi toți” și a determinat oprirea protestului.

Un parlamentar german aflat la bordul uneia dintre bărcile rapide Greenpeace a susținut că autoritățile germane ar trebui să oprească petrolierele din „flota fantomă”, în ciuda eforturilor Rusiei de a le proteja.

„Escaladarea vine din partea Rusiei, nu a noastră, și nu trebuie să ne lăsăm intimidați”, a declarat într-un interviu Thomas Röwekamp, ​​președintele conservator al Comisiei de apărare a Parlamentului german.

Confruntarea nu a fost însă un incident izolat. Pe 14 septembrie, aceeași navă de război care a confruntat bărcile Greenpeace a tras rachete de semnalizare către un elicopter militar danez care monitoriza corveta.

Pe 18 octombrie, două nave de război rusești au împiedicat paza de coastă daneză și germană să se apropie de un petrolier care a suferit o defecțiune la motor în largul insulei Bornholm.

Comentariile oficialilor occidentali au alimentat și temerile Moscovei cu privire la intențiile Occidentului în zona Baltică.

Pe 11 septembrie, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a sugerat că NATO ar trebui să organizeze exerciții militare în apropierea orașului Kaliningrad atât de „agresive” încât Putin să se teamă de un atac și să fie forțat să devieze trupele din Ucraina.

Câteva zile mai târziu, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat la Națiunile Unite că „Estonia, Finlanda, și NATO” ar putea închide Golful Finlandei „în câteva ore”.

„Orice blocadă a Mării Baltice sau a Kaliningradului nu ar putea fi prevenită prin mijloace convenționale”, a declarat Alexander Voloshin, fostul șef de cabinet al lui Putin, care acum lucrează în sectorul privat și oferă ocazional asistență diplomației Kremlinului cu Occidentul.

„Deoarece forțele Rusiei sunt implicate în Ucraina, Kremlinul nu ar avea de ales decât să răspundă cu atacuri nucleare imediate și preventive”, a spus el.

La sfârșitul lunii octombrie, oficialii Pentagonului au avertizat omologii să modereze retorica privind țintirea Rusiei în regiune pentru a evita posibile atacuri, potrivit oficialilor europeni și americani. Pentagonul a refuzat să comenteze.

Finlanda a cerut ajutorul unui oligarh rus

Oficialii occidentali s-au străduit să convingă Moscova că NATO nu avea nicio intenție de a impune o blocadă. Finlanda l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a detensiona situația.

Însă Stubb se temea că mesajul nu ajungea la destinație, potrivit unor oficiali care îi cunoșteau modul de gândire, astfel că au apelat la un oligarh rus care avea legături directe cu Kremlinul.

„Omul respectiv s-a deplasat în Norvegia pentru consultări cu înalți oficiali, înainte de a se întoarce la Moscova pentru a-i transmite un mesaj lui Putin”, au afirmat aceste surse.

Câteva zile mai târziu, ambii lideri au vorbit cu Putin, încercând să-l convingă că nu va fi impusă nicio blocadă.

Ulterior, Putin i-a lăudat public pe cei doi lideri, dar a sugerat că „cineva” a vrut să transforme Marea Baltică într-o altă Strâmtoare Ormuz, unde războiul dintre SUA și Iran a blocat temporar transporturile de petrol și a făcut ca prețurile la energie să crească.

„Nu vrem asta, dar vom răspunde oricărei provocări. Dacă o confruntare merge prea departe nu vor exista câștigători”, a spus Putin.

Asigurarea lui Stubb că Finlanda va respecta legea mării în relațiile sale cu Rusia a fost pusă la încercare în ultimele zile, când dronele ucrainene au atacat o navă de marfă rusească. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Bloomberg, într-un interviu publicat marți, că nava era o țintă legitimă deoarece transporta arme, dar știa că unii dintre partenerii europeni ai Kievului erau îngrijorați de Marea Baltică.

El a spus că Ucraina a lovit nava în apele rusești, dar aceasta a ajuns în derivă în apele finlandeze. Autoritățile finlandeze au lansat o operațiune de salvare în coordonare cu Rusia.

„Incendiul a fost stins, iar rușilor li s-a permis să remorcheze nava avariată”, au declarat oficialii finlandezi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că atacul asupra navei de marfă a escaladat tensiunile în Marea Baltică, iar Rusia se așteaptă ca statele baltice să își folosească influența asupra Kievului pentru a opri astfel de atacuri.