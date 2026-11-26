SUA amână anunțul privind posibilele retrageri de trupe din Europa. Ce se întâmplă cu militarii din România

3 minute de citit Publicat la 20:23 26 Noi 2026 Modificat la 20:53 26 Noi 2026

SUA amână anunțul privind posibilele retrageri de trupe din Europa. Foto: Getty Images

Statele Unite le-au transmis aliaților NATO că amână prezentarea planului privind reorganizarea trupelor americane din Europa, programată inițial pentru 1 decembrie, scrie Politico. Washingtonul analizează de mai multe luni posibilitatea de a-și modifica prezența militară pe continent, inclusiv prin reducerea unor efective. Decizia este urmărită cu atenție și de România, care a cerut Statelor Unite să trimită mai mulți militari pe teritoriul său și s-a oferit să contribuie financiar la menținerea acestora.

Anunțul a fost făcut miercuri, în timpul unei reuniuni a reprezentanților statelor NATO, de Scott Oudkirk, adjunctul ambasadorului american la Alianță, potrivit informațiilor oferite de doi diplomați NATO.

Aceștia au declarat, sub protecția anonimatului, că Washingtonul nu va prezenta analiza privind prezența militară americană în Europa la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO de miercurea viitoare, așa cum era prevăzut inițial.

Planul a fost anunțat în iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Acesta presupune o analiză a numărului de militari americani din Europa, a bazelor militare, a accesului la diferite facilități și a permisiunilor de survol.

Statele Unite vor să își îndrepte o parte mai mare din atenție și din resursele militare către alte regiuni ale lumii, în special emisfera vestică și zona Indo-Pacifică.

De ce au amânat americanii planul privind trupele din Europa

Săptămâna trecută, Elbridge Colby, adjunctul secretarului american al Apărării, declara la Bruxelles că speră ca analiza să fie finalizată până la 1 decembrie, cel puțin pentru a putea fi prezentată lui Pete Hegseth.

„Încă sperăm să respectăm termenul de 1 decembrie, cel puțin pentru ca secretarul Apărării, Pete Hegseth, să aibă analiza finală”, a declarat Colby.

Oficialul american a lăudat Germania, Polonia, Țările de Jos și statele scandinave pentru creșterea investițiilor în propria apărare.

Potrivit diplomaților NATO, Washingtonul nu a comunicat o nouă dată pentru prezentarea planului.

Unul dintre motivele întârzierii este că Statele Unite analizează în continuare propunerile aliaților europeni privind echipamentele și capacitățile militare care ar putea înlocui o parte dintre forțele americane de pe continent.

Reprezentanța SUA la NATO nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.

În ultimele luni, existaseră deja informații potrivit cărora analiza ar putea fi amânată, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul lui Pete Hegseth în administrația americană, după o încercare de înlăturare a sa din funcție, în urma alegerilor legislative din SUA.

Anunțul de miercuri este însă prima confirmare că termenul stabilit inițial nu va fi respectat.

Ce se întâmplă cu militarii americani din România

România este una dintre țările vizate de discuțiile privind viitoarea prezență militară americană în Europa. În prezent, pe teritoriul României se află aproximativ 1.172 de militari americani.

Pe 4 noiembrie, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Elbridge Colby, adjunctul secretarului american al Apărării, aflat într-un turneu european pentru pregătirea reorganizării militare. În cadrul discuțiilor, România a cerut o prezență americană mai puternică și s-a oferit să suporte o parte din costurile suplimentare.

Ulterior, într-un interviu acordat Financial Times, Nicușor Dan a confirmat că România a prezentat Washingtonului o propunere privind împărțirea cheltuielilor.

„Ne dorim mai multe trupe americane și capabilități mai letale”, a declarat președintele.

Șeful statului a explicat că România a propus „niște cifre privind trupele și împărțirea costurilor”, după modelul Poloniei, care s-a oferit să contribuie financiar la menținerea militarilor americani.

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat într-un interviu pentru Politico că România își dorește o prezență permanentă a militarilor americani.

„Prezența Statelor Unite, în special pentru România... este importantă”, a spus ministrul, care a confirmat că Bucureștiul a propus împărțirea costurilor cu Washingtonul.

Oprea a explicat că România are nevoie de sprijinul american în contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre, unde războiul din Ucraina continuă să provoace incidente de securitate.

Ce urmează pentru trupele americane din Europa

În pregătirea planului de reorganizare, Elbridge Colby și alți oficiali ai Pentagonului au vizitat mai multe state europene, printre care România, Polonia și Germania.

În prezent, Statele Unite au aproximativ 80.000 de militari staționați în Europa, cei mai mulți în Germania, Italia și Regatul Unit.

Deocamdată, Washingtonul nu a anunțat ce modificări va face în privința efectivelor din fiecare țară și nici dacă vor exista noi retrageri.