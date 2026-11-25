Scandalul ajutoarelor sociale pentru români ia amploare în Germania: „Pare că a devenit un model de afaceri în satele românești”

7 minute de citit Publicat la 11:14 25 Noi 2026 Modificat la 11:45 25 Noi 2026

Numărul mediu anual al cetățenilor români care beneficiau de ajutoare sociale de bază în Köln a crescut de la aproximativ 210 în 2010 la 1.074 în 2025. FOTO: Getty Foto

Ajutoarele sociale acordate cetățenilor români în Germania au crescut puternic în ultimii 15 ani, iar autoritățile germane încearcă să limiteze fraudele prin care sunt obținute ilegal prestații sociale și alocații pentru copii. În orașul Köln, drepturile la ajutoare sociale de bază ale cetățenilor români au ajuns la 9,39 milioane de euro în 2025, de 7,3 ori mai mult decât în 2010, când totalul era de aproximativ 1,28 milioane de euro. În același timp, plățile pentru alocații și suplimente pentru copii au depășit 4,4 milioane de euro într-un singur an, potrivit unei analize publicate de cotidianul german Kölner Stadt-Anzeiger.

Subiectul a fost readus în atenția publică în contextul în are lidera partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un atac la adresa imigranților români, acuzându-i că „jefuiesc sistemul social” german. Aceasta a susținut că, în orașul Magdeburg, cheltuielile cu ajutoarele acordate românilor s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual. „Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”, a scris Weidel pe platforma X, folosind aceste cifre pentru a pleda pentru înăsprirea politicii de migrație.

Datele Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că numărul mediu anual al cetățenilor români care beneficiau de ajutoare sociale de bază în Köln a crescut de la aproximativ 210 în 2010 la 1.074 în 2025, de aproape cinci ori. Creșterea sumelor plătite a fost, așadar, mai rapidă decât cea a numărului de beneficiari.

La aceste plăți se adaugă cele efectuate de instituția care gestionează alocațiile familiale. În 2025, cetățenii români din Köln au primit aproximativ 4,46 milioane de euro sub formă de alocații pentru copii și suplimente, față de 2,63 milioane de euro în 2016, o creștere de aproape 69%.

Nu se știe însă câte familii și câți copii se află în spatele acestor sume. De asemenea, statisticile disponibile sunt organizate în funcție de cetățenie, nu de apartenența etnică, astfel că nu permit identificarea beneficiarilor în funcție de grupurile etnice din care fac parte.

Ce alte ajutoare pot primi românii în Germania

Pe lângă ajutoarele sociale de bază și alocațiile pentru copii, cetățenii români care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia și de sprijin pentru plata locuinței, ajutoare pentru persoanele în vârstă sau cu capacitate de muncă redusă și avansuri pentru pensia alimentară în cazul copiilor ai căror părinți nu plătesc suficient.

Familiile cu venituri mici pot primi, de asemenea, bani pentru excursii școlare, rechizite, masa de prânz și meditații.

Primăria din Köln nu poate însă să calculeze valoarea totală a acestor ajutoare în funcție de naționalitatea beneficiarilor. O purtătoare de cuvânt a administrației a explicat că sistemele informatice utilizate nu permit realizarea unor astfel de statistici.

Creșterea cheltuielilor sociale are loc în contextul libertății de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Cetățenii statelor membre pot să se stabilească și să lucreze în alte țări europene, iar cei care nu obțin venituri suficiente pot solicita, în anumite condiții, ajutoare sociale.

Autoritățile germane investighează contracte de muncă fictive și fraude cu alocații

În același timp, autoritățile germane investighează cazuri în care acest sistem ar fi exploatat prin contracte de muncă fictive, declarații false privind domiciliul și chirii supraevaluate pentru locuințe degradate.

În unele situații, angajările ar fi doar formale și ar avea scopul de a permite accesul la prestații sociale. De pe urma acestor mecanisme ar putea profita și intermediarii care aduc persoane în Germania, dar și proprietarii locuințelor în care acestea sunt cazate.

În martie 2026, autoritățile au verificat aproximativ 250 de locuințe în 12 orașe din landul Renania de Nord-Westfalia. În imobilele degradate locuiau lucrători din alte state ale Uniunii Europene, dintre care mulți primeau ajutoare sociale consistente.

Ministrul regional al Afacerilor Sociale, Karl-Josef Laumann, a atras atenția că unii dintre beneficiari ar putea fi, la rândul lor, victime ale intermediarilor care îi aduc în Germania și ulterior obțin bani de pe urma lor.

Și administrația din Köln participă la proiectul „Missimo”, coordonat de autoritățile regionale de investigații criminale. Acesta presupune schimbul de informații între administrația locală, instituția care gestionează alocațiile pentru copii, poliție și agenția pentru ocuparea forței de muncă, pentru identificarea solicitărilor nejustificate de ajutoare.

Gelsenkirchen verifică dacă salariile pot întreține familiile numeroase

Unul dintre cele mai stricte modele de verificare este aplicat în Gelsenkirchen, oraș din regiunea Ruhr, unde autoritățile controlează inclusiv dacă veniturile obținute dintr-un loc de muncă sunt suficiente pentru a justifica statutul de lucrător în sensul legislației europene.

Administrația locală verifică în special situațiile în care o singură angajare cu normă redusă este folosită drept justificare pentru obținerea ajutoarelor sociale destinate unei familii numeroase.

Orașul consideră că veniturile ar trebui să acopere aproximativ o treime din cheltuielile de întreținere ale familiei. Acesta este însă un criteriu folosit de administrația locală.

„Un minijob, de exemplu, pentru o familie de opt persoane nu este suficient, nu acceptăm acest lucru”, a declarat un reprezentant al administrației din Gelsenkirchen, citat de Kölner Stadt-Anzeiger.

Verificările sunt efectuate de echipe comune din care fac parte reprezentanți ai agenției pentru ocuparea forței de muncă, instituției care gestionează alocațiile, poliției, vămii și autorităților pentru locuințe și imigrație. Acestea controlează inclusiv dacă persoanele locuiesc efectiv la adresele declarate și dacă raporturile de muncă există în realitate.

Potrivit datelor prezentate de publicația germană, în 2025, Gelsenkirchen a oprit plata ajutoarelor sociale pentru 506 persoane. Măsuri similare au fost luate și în alte orașe din regiune, precum Dortmund și Duisburg.

Köln refuză să aplice aceleași reguli

Administrația din Köln are însă o interpretare diferită a legislației europene și nu dorește să preia modelul Gelsenkirchen. Autoritățile locale susțin că dreptul european nu impune un număr minim de ore lucrate sau un salariu minim pentru recunoașterea statutului de lucrător.

Prin urmare, și o activitate profesională cu venituri reduse poate fi considerată reală și poate conferi dreptul de liberă circulație, dacă îndeplinește condițiile legale. Potrivit sursei citate, jurisprudența europeană obligă autoritățile să ia în considerare, în anumite situații, inclusiv venituri de aproximativ 175 de euro pe lună.

Spre deosebire de Gelsenkirchen, Köln nu efectuează verificări generale pentru a stabili dacă cetățenii europeni lucrează efectiv la locurile de muncă declarate. Astfel de controale sunt declanșate atunci când există indicii concrete privind un contract fals sau o angajare fictivă.

Guvernul german pregătește măsuri împotriva fraudelor

În septembrie 2026, guvernul federal german a prezentat un plan în zece puncte pentru combaterea fraudelor organizate cu ajutoare sociale.

Printre măsuri se numără îmbunătățirea schimbului de informații între instituțiile care verifică piața muncii și sistemul de prestații sociale, folosirea unor sisteme de analiză asistate de inteligență artificială și sancționarea mai severă a angajărilor fictive.

Autoritățile locale ar urma să primească și instrumente suplimentare pentru a interveni în cazul proprietarilor de imobile degradate în care sunt cazați beneficiari ai ajutoarelor sociale.

Dezbaterea privind amploarea fenomenului a fost alimentată și de un reportaj al televiziunii publice germane MDR, realizat în localități din apropierea Bucureștiului. Jurnaliștii au prezentat familii de români care ar beneficia de prestații sociale din Germania, în timp ce în localitățile de origine au apărut vile spațioase și mașini de lux cu numere de înmatriculare germane.

În reportaj este prezentat și cazul localității Bărbulești, unde viceprimarul Zobar-Marian Cutitaru afirmă că instituția sa eliberează lunar între 20 și 30 de adeverințe necesare pentru obținerea alocațiilor pentru copii din Germania.

WELT: „În satele românești, acest lucru pare să fi devenit un model de afaceri”

Subiectul a ajuns și în paginile publicației germane WELT, care a publicat un editorial critic la adresa sistemului de prestații sociale și a regulilor europene privind libera circulație a lucrătorilor.

În editorial se arată că unele familii numeroase din România se stabilesc în Germania, unde unul sau ambii părinți obțin un loc de muncă, uneori chiar și cu normă redusă. În anumite condiții, această activitate le poate conferi statutul de lucrători și dreptul de a solicita mai multe prestații sociale: alocații pentru copii, inclusiv pentru cei rămași în România, ajutoare pentru completarea veniturilor și sprijin pentru plata locuinței.

„Cu mulți copii și puțin de lucru, se poate trăi confortabil pe cheltuiala contribuabilului german. În satele românești, acest lucru pare să fi devenit un model de afaceri”, scrie autorul, pornind de la reportajul televiziunii publice MDR.

Editorialul atrage atenția asupra situațiilor în care venituri foarte mici obținute din muncă pot permite accesul la prestații sociale consistente. „Chiar și câteva ore de muncă sau un mini-job sunt suficiente pentru a stabili statutul de angajat și, prin urmare, pentru a da dreptul la beneficii sociale suplimentare”, susține autorul.

Acesta consideră că regulile actuale trebuie schimbate, astfel încât accesul la sistemul social al unei țări să nu poată fi obținut printr-o activitate profesională simbolică. „Libera circulație a lucrătorilor are scopul de a permite europenilor să lucreze într-un alt stat membru. Nu ar trebui să ducă la o situație în care doar câteva ore de muncă oferă acces la întregul sistem de asistență socială al unei țări mai bogate”, afirmă publicația.

WELT cere, în acest context, Uniunii Europene să redefinească statutul de angajat și autorităților germane să intensifice verificările privind acordarea ajutoarelor sociale, inclusiv în cazul beneficiarilor care locuiesc în alte state membre.