Declarațiile liderei AfD au revoltat România. MAE o acuză că folosește tema migranților români în scop politic

1 minut de citit Publicat la 18:13 04 Noi 2026 Modificat la 18:13 04 Noi 2026

MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene. FOTO: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat, miercuri, după ce Alice Weidel, lidera partidului german de extremă dreapta AfD, i-a acuzat săptămâna trecută pe românii care trăiesc în Germania că „jefuiesc” sistemul social al țării. MAE respinge folosirea prezenței cetățenilor români în statele UE în scopuri politice și subliniază contribuția economică și socială importantă a comunității românești din Germania.

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania. Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată la nivelul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori.

MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene.

Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii”, precizează MAE.

Reacții la vârful politicii de la București

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a criticat dur, marți, declarațiile liderei partidului german de extremă dreapta AfD. Acesta a calificat afirmațiile drept „inacceptabile” și a subliniat că sutele de mii de români care trăiesc în Germania muncesc, plătesc taxe și contribuie la economia germană. El a avertizat că eventualele încălcări ale legii trebuie tratate individual și că generalizările pe criterii de naționalitate nu justifică discriminarea.

La rândul său, Sorin Grindeanu a somat-o public, într-un mesaj postat miercuri pe rețeaua socială X, pe șefa AfD, Alice Weidel, să își retragă declarațiile cu privire la imigranții români din Germania și să își ceară scuze. Președintele PSD a spus că românii merită același respect pe care îl primesc germanii care locuiesc în alte țări din Europa și i-a amintit președintei partidului extremist de dreapta de moștenirea lăsată de fostul cancelar Konrad Adenauer.

Într-un mesaj postat pe X, la finalul lunii octombrie, Weidel i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”. Pe lângă mesaj, ea a distribuit și un documentar despre migranții români.

„Alocația pentru copii, ajutorul social de bază, asistența medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se va produce o schimbare radicală în politica de migrație”, a scris Weidel pe X.

Partidul Alternativă pentru Germania (AfD) promovează politici dure-antimigrație, similare cu cele ale partidului condus de Nigel Farage în Marea Britanie în perioada premergătoare Brexitului, referendumul care a dus la ieșirea țării din UE. Alice Weidel e candidata AfD la postul de cancelar federal.