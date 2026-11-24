25 de ostatici într-un supermarket din Columbia, după un jaf eșuat. Armata și trupele speciale, mobilizate în Cartagena

1 minut de citit Publicat la 23:21 24 Noi 2026 Modificat la 23:21 24 Noi 2026

25 de ostatici într-un supermarket din Columbia, după un jaf eșuat. Sursa foto: Profimedia

Un număr de 25 de persoane sunt ținute ostatice într-un supermarket din orașul Cartagena, a declarat marți președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, adăugând că forțele militare și polițienești au fost mobilizate, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Cinci femei în vârstă care erau reținute au fost deja eliberate, a spus el.

Incidentul a început când un grup a încercat să preia controlul asupra unei mașini blindate ce transporta bani de la un mall. Operatorii camerelor de supraveghere au informat poliția printr-un buton de panică, a spus De La Espriella.

Apoi 'nu au avut altă opțiune decât să se adăpostească într-unul dintre magazine', a spus el.

Militari și polițiști înarmați, mobilizaţi în faţa supermarketului

Imaginile Reuters arătau militari și polițiști înarmați adunați în fața unui supermarket Exito din cartierul La Castellana.

'Treizeci de persoane au fost răpite, dintre care cinci au fost deja eliberate. Sunt femei mai în vârstă', a spus De La Espriella din orașul Villavicencio, unde a călătorit după un atentat cu mașină care a avut loc în timpul nopții.

'Toate capacitățile forțelor noastre de securitate au fost acum mobilizate, inclusiv unitățile speciale', a adăugat el.

Imaginile de pe rețelele sociale arătau mai devreme marți câțiva oameni îngenuncheați lângă ferestrele magazinului, cu mâinile aparent legate. Reuters nu a putut verifica imediat în mod independent aceste imagini.

'Pentru Grupo Exito, protejarea vieților și a siguranței oamenilor este prioritatea noastră', a spus supermarketul Exito într-un comunicat.

'Situația de la magazinul nostru din Cartagena este gestionată de autoritățile competente. Urmăm îndrumările lor și modul în care tratează situația', conform comunicatului.

Cartagena, în special districtul său istoric colonial înconjurat de ziduri, este o destinație turistică populară atât pentru columbieni, cât și pentru turiștii străini.

Aeroportul Rafael Nunez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, deoarece forțele armate au folosit una dintre piste în legătură cu incidentul. Aterizările au fost reluate la aproximativ 45 de minute după suspendare.