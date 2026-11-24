Politico: Cum și-ar putea reface Europa securitatea ca să-i mulțumească pe Putin și pe Trump. Cinci scenarii

6 minute de citit Publicat la 23:04 24 Noi 2026 Modificat la 23:04 24 Noi 2026

Washingtonul și Moscova pun presiune pe Europa să-și regândească sistemul de securitate. FOTO: Getty Images

Washingtonul și Moscova pun presiune pe Europa să-și regândească sistemul de securitate, iar rezultatul ar putea fi de la o influență mai mare acordată Rusiei până la menținerea situației actuale, fără nicio schimbare, scrie Politico.

Vladimir Putin cere de mult o reorganizare a apărării europene. Vrea ca NATO să-și retragă forțele și ca Rusia să aibă un cuvânt important de spus în securitatea continentului. Aceste cereri sunt mai vechi decât invazia pe scară largă în Ucraina.

Noutatea este că Donald Trump, dornic să obțină un acord care să încheie războiul, începe să adopte o parte din această logică. Jared Kushner, emisarul său pentru pace, a scris duminică că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi stabilite separat de arhitectura de securitate europeană de după război. În opinia lui, cele două subiecte trebuie tratate împreună.

Politico a discutat cu 12 oficiali europeni, actuali și foști, cu experți și cu diplomați NATO, mulți sub protecția anonimatului. Toți au trasat aceleași linii roșii: nicio negociere fără Europa, nicio decizie unilaterală privind aderarea Ucrainei la NATO și niciun acord nou înainte de încheierea războiului.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a spus clar că Europa are deja o ordine de securitate și nu are nevoie s-o schimbe.

Politico a analizat cele cinci scenarii posibile și cât de probabile sunt.

1. O OSCE consolidată

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu sediul la Viena, e una dintre puținele structuri europene de securitate din care Rusia face încă parte.

Documentul de la Viena al organizației prevede măsuri de reducere a riscurilor. De exemplu, statele trebuie să anunțe cu cel puțin 42 de zile înainte orice activitate militară care implică 9.000 de militari sau mai mulți.

Ulrich Kühn conduce departamentul de cercetare pentru controlul armamentelor al think tank-ului IFSH. El crede că, în cazul unui acord de pace, OSCE ar putea fi cadrul firesc pentru monitorizarea încetării focului, pentru detaliile tehnice ale negocierilor și pentru măsuri de încredere, cum ar fi noi reguli de notificare a activităților militare.

Ideea are deja susținere. Luna aceasta, la Dublin, peste 40 de state s-au declarat de acord cu discuții despre noi mecanisme de gestionare și reducere a riscurilor, în cazul unui acord de pace.

Problema, spune Sven Biscop, directorul programului pentru Europa al Institutului Egmont, este că organizația e greoaie, deoarece are 57 de membri și ia decizii prin consens.

OSCE se declară însă pregătită pentru un rol mai mare. Secretarul general Feridun Sinirlioğlu a declarat pentru Politico că organizația trebuie folosită din plin pentru a menține dialogul, a reconstrui transparența și a reduce tensiunile. El o vede ca forum esențial pentru o arhitectură de securitate mai stabilă și mai previzibilă.

2. Reactivarea Consiliului NATO - Rusia

Kushner susține reactivarea Consiliului NATO - Rusia, care în prezent este practic inactiv.

Consiliul a fost înființat în 2002 ca forum de consultare, reducere a riscurilor și decizii comune. A produs câteva acorduri limitate, de exemplu unul privind salvarea echipajelor de submarine și planuri comune împotriva terorismului. Putea decide prin consens asupra propriei activități, dar nu dădea Rusiei drept de veto asupra deciziilor NATO sau asupra politicilor de apărare ale aliaților.

Ultima reuniune a avut loc cu o lună înainte de invazia pe scară largă. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat formatul „mort”.

Alianța păstrează o linie de comunicare cu generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus. Potrivit unui diplomat și unui oficial NATO, linia e aproape nefolosită, în principal pentru că Rusia refuză dialogul.

Chiar și atunci când există contact, spune diplomatul, schimburile seamănă mai mult cu niște monologuri paralele.

Alți doi diplomați ai Alianței consideră că repornirea consiliului după un acord de pace ar putea ajuta la gestionarea escaladării. Ei avertizează totuși că pasul trebuie făcut cu grijă, pentru că ar putea oferi Rusiei legitimitate.

3. Un nou tratat de securitate

O altă posibilitate este un acord nou, la nivelul întregii Europe, care fie să pornească de la instituțiile existente, fie să le înlocuiască de tot. Este însă varianta care ar întâmpina cea mai mare opoziție din partea aliaților Ucrainei.

Biscop vede și avantaje într-un astfel de pact. Ar putea ține cont de noile realități precum aderarea Finlandei și a Suediei la NATO, aspirațiile europene ale Ucrainei, dar și riscuri militare noi, precum inteligența artificială.

Argumentul lui este că geopolitica s-a schimbat, așa că nu se poate relua totul de unde a rămas, ci trebuie renegociat.

Pe de altă parte, orice tratat nou ar alimenta temerile europenilor că Rusia ar primi prea multă influență asupra securității continentului.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a respins săptămâna trecută orice discuție care ar pune sub semnul întrebării alianțele existente.

Și mai greu de acceptat pentru Europa este propunerea Rusiei de a încheia acorduri separate cu fiecare stat NATO. Alexei Drobinin, șeful departamentului de planificare politică din Ministerul rus de Externe, a spus luna aceasta că acestea ar putea fi acorduri bilaterale echivalente cu pacte de neagresiune.

Pentru NATO, o asemenea idee este exclusă din start. Un diplomat al Alianței explică motivul, și anume că ar permite Moscovei să-i dezbine pe aliați.

O variantă mai restrânsă este propunerea americană ca Ucraina să primească garanții de securitate asemănătoare celor din NATO. Vineri, ministrul adjunct rus de Externe, Serghei Riabkov, a numit această variantă inacceptabilă pentru Moscova.

Nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu e pe deplin convins. Luni, în fața Adunării Parlamentare a NATO, a spus că garanțiile de tip „Articolul 5” ridică întrebări concrete. Ce state ar sprijini Ucraina dacă ar fi atacată din nou? Ce ar face concret partenerii? Ce trupe ar fi staționate dinainte pe teritoriul ucrainean? Cât ar costa toate acestea? Și ar funcționa cu adevărat?

4. Un nou format UE - Rusia

Și Uniunea Europeană a avut cândva un canal oficial de cooperare cu Rusia, prin Acordul de Parteneriat și Cooperare din 1997.

Consiliul Permanent de Parteneriat organiza reuniuni ministeriale pe teme de securitate externă, justiție, cercetare și economie. A dus la acorduri privind facilitarea vizelor și cooperarea la frontieră. A fost înghețat după anexarea Crimeei în 2014.

Un diplomat european spune că atribuțiile UE în domenii precum comerțul, sancțiunile, vizele și controlul frontierelor îi dau flexibilitate și pârghii în relația cu Moscova după război. El subliniază însă că pe securitate mandatul Uniunii este limitat.

Același diplomat avertizează că un astfel de format nu va trece dacă va fi perceput ca o modificare a arhitecturii actuale de securitate. Ar trebui prezentat ca o completare a ei.

Kühn atrage atenția că orice încercare de a normaliza relațiile economice și energetice cu Rusia are riscuri. Reluarea rapidă a importurilor de gaz rusesc ar face Europa foarte vulnerabilă, spune el. Procesul ar dura, iar măsurile de încredere și securitate trebuie să vină primele.

În plus, Bruxelles-ul nu ar negocia singur cu Moscova.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că discuțiile serioase despre securitatea Europei pot începe doar după o încetare a focului în Ucraina și trebuie purtate mai ales cu aliații NATO și statele membre UE.

5. Totul rămâne la fel

Oficialii consideră că aceasta e varianta cea mai probabilă, deși Moscova a spus clar că nu o acceptă.

Unul dintre motive, explică Biscop, este că principalele alianțe militare și economice ale Europei nu au inclus niciodată Rusia.

Rusia nu poate fi membră nici a UE, nici a NATO, spune el, așa că din punct de vedere geopolitic rămâne un vecin al Europei. Nu va exista o arhitectură de securitate în care Moscova să decidă împreună cu europenii.

Biscop recunoaște că scenariul nu e bun și ar fi foarte instabil. Totuși, crede că, din cauza pretențiilor nerealiste ale Rusiei, aici se va ajunge cel mai probabil.