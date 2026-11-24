Se închide paradisul fugarilor din Dubai. Emiratele Arabe Unite au început să extrădeze infractori periculoși

3 minute de citit Publicat la 22:41 24 Noi 2026 Modificat la 22:41 24 Noi 2026

Emiratele Arabe Unite au început să extrădeze infractori periculoși. Foto: Getty Images

Dubai, considerat ani la rând un refugiu pentru infractorii urmăriți internațional, începe să nu mai fie la fel de sigur pentru aceștia. Emiratele Arabe Unite au încheiat mai multe acorduri de extrădare cu state occidentale, iar în ultimii ani au trimis înapoi zeci de suspecți căutați pentru infracțiuni grave. Schimbarea îi determină pe unii fugari să caute alte țări în care să se ascundă, relatează The Wall Street Journal.

Dubai a atras mult timp persoane urmărite penal din întreaga lume datorită regulilor financiare permisive, posibilității de a obține rezidența prin investiții imobiliare sau înființarea unei afaceri și accesului la piețele financiare internaționale. Mulți și-au putut ascunde averile obținute ilegal și au continuat să ducă o viață luxoasă, departe de anchetele din țările de origine.

Situația a început însă să se schimbe în 2019, când Emiratele Arabe Unite l-au extrădat în Olanda pe Ridouan Taghi, liderul unei grupări de traficanți de droguri, condamnat ulterior la închisoare pe viață.

În ultimii doi ani, autoritățile din Emirate au extrădat cel puțin 28 de suspecți în Franța, 23 în Belgia și 16 în Albania. Danemarca și Olanda au primit, de asemenea, câte aproximativ 12 fugari fiecare, între 2022 și 2024.

Unul dintre cei mai temuți lideri ai crimei organizate, extrădat din Dubai

Cazul care a provocat cea mai mare îngrijorare în rândul fugarilor a fost extrădarea lui Daniel Kinahan, presupus lider al unei puternice organizații criminale irlandeze, care locuise în Dubai mai bine de zece ani.

Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat în aprilie și extrădat în Irlanda în august, fiind transportat încătușat la Dublin, la bordul unui avion militar.

Acesta este acuzat că ar fi condus o organizație criminală implicată în traficul internațional de droguri și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Statele Unite ofereau încă din 2022 o recompensă de până la cinci milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea sa.

Extrădarea a transmis un semnal puternic celorlalți fugari stabiliți în Emirate: dacă nici unul dintre cei mai influenți presupuşi lideri ai crimei organizate nu mai este în siguranță acolo, nimeni nu poate fi sigur că va scăpa de justiție.

„Mesajul Emiratelor Arabe Unite este clar: granițele nu ar trebui să devină niciodată un scut pentru infractori sau pentru bunurile obținute din infracțiuni”, a declarat ministrul Justiției, Abdullah Al Nuaimi, la o conferință ONU organizată în septembrie, la Abu Dhabi.

Fugarii caută alte țări în care să se ascundă

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, extrădările din ultima perioadă i-au determinat pe mai mulți suspecți internaționali care locuiesc în Dubai să caute noi refugii.

Un oficial al agenției americane antidrog DEA, stabilit în Europa, a confirmat că schimbarea politicii Emiratelor Arabe Unite a determinat numeroși infractori să ia în calcul mutarea în alte țări.

Autoritățile suedeze spun că extrădarea unor membri ai grupărilor criminale care coordonau acte de violență din Golf a contribuit la reducerea numărului de crime comise cu arme de foc în Suedia, de la 62 în 2022 la 15 în acest an.

Emiratele au adoptat și o lege împotriva spălării banilor, care permite autorităților străine să obțină mai ușor confiscarea bunurilor deținute în țară. În octombrie, statul a anunțat o operațiune internațională împotriva fraudelor digitale, soldată cu sute de arestări și identificarea unor active provenite din activități ilegale, în valoare de peste 39 de miliarde de dolari.

Experții avertizează că Dubai rămâne un refugiu pentru persoane controversate

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că extrădările reprezintă doar o mică parte din problema criminalității internaționale.

Andreas Krieg, expert în securitate la King's College London, descrie Dubai drept un centru mondial al banilor murdari și consideră că extrădările sunt, în mare parte, gesturi prin care Emiratele încearcă să își îmbunătățească imaginea în Occident.

Potrivit acestuia, numeroase persoane apropiate unor regimuri autoritare, oameni de afaceri care încearcă să evite sancțiuni internaționale și lideri ai unor grupări armate continuă să locuiască în Dubai, fără să fie afectați de noua politică.

Printre aceștia se numără oligarhi ruși și persoane apropiate fostului regim al lui Bashar al-Assad din Siria, care și-au plasat averile în proprietăți imobiliare din Dubai.

Emiratele Arabe Unite au refuzat, de asemenea, extrădarea fraților indieni Atul și Rajesh Gupta, acuzați în Africa de Sud de corupție politică, fraudă și spălare de bani. Autoritățile din Abu Dhabi au susținut că documentele transmise de Africa de Sud nu îndeplineau condițiile necesare pentru extrădare. Cei doi au negat acuzațiile.