Peter Magyar și Volodimir Zelenski au jucat volei cu elevi de la un liceu din Transcarpatia, în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 22:24 24 Noi 2026 Modificat la 23:05 24 Noi 2026

Foto: Facebook/Peter Magyar

Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au vizitat marți, în timpul întâlnirii lor din Transcarpatia, Liceul „Kossuth Lajos” din Beregovo, după depunerea de coroane la cimitir și încheierea discuțiilor oficiale. Cei doi s-au alăturat elevilor care participau la ora de sport și au jucat volei împreună cu aceștia.

Potrivit fotografiilor publicate pe pagina de Facebook a lui Magyar, cei doi lideri au jucat în echipe diferite, dar într-o atmosferă prietenoasă, iar la finalul meciului copiii i-au aplaudat.

Magyar și Zelenski s-au aflat în cursul dimineții la Ujgorod, unde au depus coroane de flori la mormintele eroilor căzuți în războiul din Ucraina, în cimitirul orașului.

Magyar a declarat acolo că „poporul ungar condamnă agresiunea împotriva poporului ucrainean, care durează de cinci ani, și își sprijină vecinul prin toate mijloacele umanitare posibile”.

El a adăugat că a adus echipamente medicale, medicamente și echipamente energetice în valoare de un miliard de forinți.

De asemenea, guvernul ungar a aprobat un ajutor de un miliard de forinți pentru minoritatea maghiară din Transcarpatia, astfel încât membrii acesteia să poată rămâne pe pământurile natale.

După ceremonia de depunere a coroanelor, cei doi lideri au discutat despre viitorul minorității maghiare din Transcarpatia, aspirațiile Ucrainei de aderare la UE și cooperarea economică și politică dintre cele două țări.