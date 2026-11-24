Premieră în Uniunea Europeană: Bulgaria ar putea fi amendată cu 23 de milioane de euro din cauza deficitului

1 minut de citit Publicat la 20:19 24 Noi 2026 Modificat la 20:19 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a amenințat, marți, Bulgaria cu o amendă de până la 23 de milioane de euro pentru nerespectarea limitelor cheltuielilor. Ungaria se confruntă, de asemenea, cu mânia Bruxelles-ului din cauza finanțelor sale publice, însă pedeapsa Budapestei s-ar limita la fondurile UE înghețate, deoarece amenzile de până la 0,02% din PIB sunt rezervate țărilor din cadrul uniunii monetare unice. Bulgaria le-ar putea primi pe ambele, deși cuantumul amenzii trebuie încă stabilit, scrie Politico.

„Ne așteptăm ca decizia privind amenda să fie luată la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor”, a declarat reporterilor comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Ambele țări ar putea fi private de unele fonduri UE dacă nu respectă cerințele fiscale ale Bruxelles-ului până la primăvară.

Amenințările au apărut în timpul celei mai recente runde de supraveghere economică a Bruxelles-ului, cunoscută sub numele de Semestrul European, care încearcă să țină finanțele publice sub control pe fondul cheltuielilor galopate și al creșterii datoriei.

Amenda iminentă împotriva Bulgariei este deosebit de simbolică, deoarece țara a aderat la zona euro abia în ianuarie.

Amenda va fi prima care va fi impusă pentru încălcarea regulilor fiscale ale UE, care vizează menținerea decalajului dintre cheltuielile și veniturile guvernamentale sub 3% din producția economică. De asemenea, se încearcă limitarea raportului dintre datoria publică și PIB la sub 60%.

Datoria Bulgariei este mult sub pragul de 60% al UE. Însă deficitul bugetar este prevăzut să ajungă la 5% din PIB în acest an, iar Bruxelles-ul consideră că Sofia nu a făcut suficient pentru a-l rezolva.

Singura dată când Bruxelles-ul a fost pe punctul de a aplica amenzi în temeiul normelor sale fiscale a fost acum 10 ani, împotriva Spaniei și Portugaliei. În cele din urmă, a redus amenzile la 0 euro.

UE a reformat regulile după pandemie pentru a aborda datoria tot mai mare a blocului comunitar, după ce guvernele au cheltuit bani pentru a ieși din cea mai profundă recesiune din al Doilea Război Mondial. În cadrul noului regim, amenzile sunt mai mici, astfel încât Bruxelles-ul să le poată administra fără a submina finanțele țărilor.

„Ideea era că amenzile masive ar face prea neatractivă încălcarea regulilor. Dar amenzile masive au făcut, de asemenea, prea neatractivă implementarea regulilor. De aceea am făcut amenzile mult, mult mai mici și implementabile fără a agrava problemele fiscale ale statelor membre”, a spus Dombrovskis.