„Pe de o parte, am observat o accelerare masivă a capacităților inteligenței artificiale și a produselor care o integrează. În același timp, porecla incontestabilă și critică reflectă apelurile răspândite de a frâna această dezvoltare aparent necontrolată”, a transmis Comitetul.
„Numele reprezintă anul pe care l-am îndurat cu toții, cu inteligență artificială, manosferă, supraveghere sporită în supermarketuri și multe altele. Sigur, aceste noi gadgeturi ar putea fi comercializate ca ochelari inteligenți sau ochelari cu cameră, dar ni se pare că «ochelarii perverși» reflectă mai bine anul”, adaugă experții.
Un alt semn îngrijorător este faptul că printre cuvintele selectate s-au numărat și „nudificare (n.r. - nudify)”, care se referă la pornografia generată de AI, și „AI;DR”, prescurtarea de la „AI; didn’t read” (n.r. - AI; nu am citit).
Comitetul a acordat mențiuni onorabile termenilor „agentic”, care descrie inteligența artificială ce poate acționa sau lua decizii independent, și „PMOS”, prescurtare de la sindromul ovarian metabolic poliendocrin, cunoscut anterior sub numele de PCOS.
Alegătorii au acordat o mențiune onorabilă „demenței digitale”, un termen colocvial pentru îngrijorările legate de dependența de dispozitive pentru sarcini precum amintirea planurilor.