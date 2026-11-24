„Ochelari perverși”, desemnat cuvântul anului 2026 de dicționarul Macquarie. Ce înseamnă și de ce „reflectă succint starea lumii”

1 minut de citit Publicat la 19:47 24 Noi 2026 Modificat la 19:47 24 Noi 2026

Ochelarii cu inteligență artificială Ray-Ban de la Meta. Foto: Getty Images

Comitetul de experți ai dicționarului australian Macquarie a anunțat, marți, cuvântul anului 2026, care „reflectă succint starea lumii”: „Ochelari perverși”. Guvernele și companiile iau în considerare restricții privind ochelarii inteligenți, cum ar fi Ray-Ban de la Meta, care au camere încorporate și asistenți AI, din cauza îngrijorărilor că tehnologia ar putea fi utilizată pentru a fotografia, filma sau înregistra audio persoane fără acordul acestora, scrie Euronews.

Ochelarii inteligenți au atras atenția autorităților europene de reglementare a confidențialității și a unor legislatori, iar instanțele din Anglia și Țara Galilor au interzis utilizarea acestora. Chiar și operatorii de cinematografe iau în considerare interzicerea ochelarilor Meta AI în cinematografele din Marea Britanie.

Acum, dicționarul australian Macquarie a desemnat „ochelari perverși” drept cuvântul anului 2026.

Comitetul a declarat că sintagma surprinde un an în care gadgeturile bazate pe inteligență artificială au devenit mai capabile, iar apelurile de a limita utilizarea lor au devenit tot mai puternice. A numit termenul „o reflectare succintă a stării lumii în 2026”.