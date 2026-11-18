"Uman" este cuvântul anului 2026, desemnat de Dicţionarul Cambridge. Alegerea este o reacție la AI

2 minute de citit Publicat la 10:09 18 Noi 2026 Modificat la 10:35 18 Noi 2026

Care este cuvântul anului 2026, desemnat de Dicţionarul Cambridge. FOTO: Getty Images

"Uman" ("human", în limba engleză) a fost desemnat miercuri "Cuvântul anului 2026" de Cambridge Dictionary, într-un context în care inteligenţa artificială (AI) "estompează graniţele dintre oameni şi maşini", relatează AFP şi DPA/PA Media, preluate de Agerpres.

Cuvântul "uman" este definit în dicţionarul de limbă engleză drept "faptul de a poseda calităţile, defectele şi emoţiile specifice fiinţelor umane, spre deosebire de zei, animale sau maşini".

În era expansiunii rapide a AI şi a avertismentelor privind pericolele pe care le reprezintă aceasta, mergând până la dispariţia umanităţii, acest cuvânt reflectă perfect "spiritul epocii din 2026", a declarat pentru AFP Francesca Woodward, lexicografă la Cambridge Dictionary.

Lexicografii dicţionarului au constatat o utilizare crescută a cuvântului "human" în expresii precum "human-made" ("creat de om") sau "human-author" ("autor uman"), a adăugat ea.

Un alt reprezentant al dicţionarului, Colin McIntosh, a declarat că "AI schimbă modul în care vorbim despre condiţia umană", precizând că "temerile legate de ceea ce oamenii ar putea pierde atunci când se externalizăm gândirea ne-au determinat să reconsiderăm măsura în care ne bazăm pe AI".

Distincţia dintre om şi AI

El a afirmat că utilizarea tot mai frecventă a unor termeni precum "creat de om" demonstrează modul în care oamenii fac o distincţie din ce în ce mai clară între munca umană şi AI.

Comentând alegerea dicţionarului, magnatul Microsoft, Bill Gates, a spus: "AI ne face să ne gândim mai profund la ce înseamnă să fii om. Ar putea să ne ajute să vindecăm boli, să îmbunătăţim educaţia şi să le oferim oamenilor mai mult timp pe care să-l dedice lucrurilor care contează cel mai mult".

Gates a avertizat, însă, că oamenii trebuie să facă alegeri atente cu privire la modul în care AI se integrează în vieţile lor. El a adăugat: "Măsura succesului AI ar trebui să fie cât de mult îmbunătăţeşte vieţile oamenilor".

"Înţelegerea noastră asupra umanităţii se află în plină schimbare", a comentat Tom McClelland, filosof în domeniul ştiinţelor la Universitatea din Cambridge.

"Încercăm să înţelegem diferenţa dintre o minte umană şi una artificială, dintre fiinţele vii ca noi şi fiinţele artificiale pe care le creăm. Ce ne deosebeşte? Este vorba de conştiinţă, creativitate sau compasiune?", s-a întrebat el.

Printre ceilalţi candidaţi la titlul de "Cuvântul anului" s-au numărat "agent", un substantiv care se referă la un sistem de AI capabil să funcţioneze într-un mod complex fără control uman, precum şi "analog" şi "wholesome", acesta din urmă descriind lucruri, alimente ori acţiuni pozitive, bune pentru sănătate sau starea de bine.

Printre noile cuvinte adăugate în Cambridge Dictionary s-au numărat termeni din domeniul reţelelor sociale, precum "aura farming", care defineşte încercarea de a părea atractiv sau impresionant, dar şi "looksmaxxing", însemnând efortul unei persoane de a-şi îmbunătăţi aspectul fizic.

De asemenea, dicţionarul ia în considerare includerea termenului "FOBO" ("fear of becoming obsolete"), care defineşte teama de a deveni depăşit, pe fondul temerilor tot mai mari legate de înlocuirea angajaţilor umani de către AI.