"Raportul practic nu există, e un abuz la Comisia de abuzuri". Membrii Comisiei se dezic de raportul AUR despre anularea alegerilor

4 minute de citit Publicat la 18:05 24 Noi 2026 Modificat la 18:05 24 Noi 2026

Membrii Comisiei pentru abuzuri se dezic de raportul AUR despre anularea alegerilor. Foto: Hepta

Raportul AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, prezentat luni de preşedinta Comisiei pentru abuzuri, Laura Gherasim, care este şi deputat AUR, a fost desfiinţat, practic, marţi, în direct la Antena 3 CNN, de membrii acestei comisii. Ciprian Rigman, secretar, şi Graţiela Gavrilescu, membră în Comisia de abuzuri, au susţinut că ei au aflat din presă despre acest raport, pe care nu l-au văzut niciodată şi despre care spun că reprezintă acţiunea unui partid politic. Raportul prezentat de şefa Comisiei include pe prima pagină atât antetul Parlamentului, cât şi antetul Comisiei pentru abuzuri.

Raportul de 436 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost prezentat luni seară de George Simion și de Laura Gherasim.

Documentul susține că probele invocate la anularea alegerilor nu au dovedit frauda cerută de lege, că Curtea Constituțională și-a depășit atribuțiile și că nu a existat nicio ingerință rusă.

Doi dintre membrii Comisiei au declarat, marţi, că ei au aflat din presă despre acest raport, care ar fi fost întocmit doar de preşedinta Laura Gherasim.

"Noi n-am făcut nici dezbateri, nici audieri, n-am formalizat niciun vot, n-am văzut niciun fel de raport de care se face vorbire. Am aflat şi noi din presă. Nu ştim despre ce e vorba. Azi dimineaţă am avut Comisie şi chiar am cerut raportul să-l vedem şi noi.

(n.r. - i-aţi cerut explicaţii Laurei Gherasim - preşedinta Comisiei?) Da, i-am cerut explicaţii. Din punctul meu de vedere a fost o confuzie premeditată şi asta se vede din modul în care s-a prezentat acest raport. Antetul cuprinde atât Parlamentului României, cât şi Camera Deputaţilor, cât şi Comisia.

Nu ştiu al cui este raportul, cred că este al doamnei Gherasim, care l-a elaborat probabil, dar fără consultarea membrilor Comisiei. Noi n-am văzut raportul. Este un abuz la Comisia de abuzuri, dar să ştiţi că au mai fost asemenea tentative de a prelua Comisia pe persoană fizică. Ar trebui ca Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor să solicite o lămurire a poziţiei care s-a expus în privinţa raportului", a declarat Ciprian Rigman, secretarul Comisiei pentru abuzuri.

"Există un regulament de funcţionare a Comisiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Nici într-una din şedinţele de lucru ale Comisiei de abuzuri nu am avut pe ordinea de zi dezbaterea unui astfel de raport. Atât timp cât acest raport n-a fost supus spre dezbatere şi nu a fost supus votului, el practic nu există. Nu este întocmit de către Comisia de abuzuri.

Este pur şi simplu întocmit de un deputat, care, din păcate, acum este şi preşedinta Comisiei de abuzuri, şi a întocmit acest raport politic, în nume propriu, nu ca şi preşedinte al Comisiei. Eu azi am aflat de acest raport, după ce am aflat din presă. Este o acţiune politică, în care nu avem de ce să fim băgaţi, pentru că n-avem niciun rol.

Cei care îşi însuşesc astfel de rapoarte cu funcţia, respectiv doamna preşedinte, cred că e o problemă şi trebuie aplicat regulamentul, iar Biroul Permanent trebuie să ia act de o astfel de acţiune.

(n.r. - ar trebui să mai rămână preşedinte doamna Gherasim?) Lucrul acesta nu-l decid eu, va decide Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. Deci nu este raportul Comisiei, este raportul unui partid politic.

O fi făcut o dezbatere, iar în cadrul dezbaterii a invitat anumite personalităţi. Dar acele persoane n-au fost invitate la Comsisie", a afirmat şi Graţiela Gavrilescu, membră în Comisia de abuzuri.

Ce scrie în raportul AUR despre alegeri

AUR a prezentat, luni seară, raportul „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, un document de 436 de pagini care analizează circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, decizia Curții Constituționale și rolul instituțiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

Publicarea raportului AUR are loc în contextul în care documentul pregătit de Administrația Prezidențială privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este încă în lucru, la aproape doi ani de la scrutin, și nu are, deocamdată, o dată de publicare.

În raport, partidul susține că, la aproape doi ani de la decizia CCR, acuzațiile care au stat la baza anulării alegerilor nu au fost dovedite prin date concrete. În document se afirmă că judecătorii constituționali au depășit atribuțiile prevăzute de lege și au anulat votul românilor „exercitând o putere pe care și-au atribuit-o prin interpretare”.

Reacţia Administrației Prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a răspuns, marți, raportului de 436 de pagini prezentat de AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Concluzia acestuia este că documentul partidului condus de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.

În comunicatul transmis marți, Administrația Prezidențială arată că „marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024”, care a fost explicată public de mai multe ori de judecătorii constituționali, precum și în interviul acordat în februarie 2025 de Marian Enache, președintele de atunci al CCR.

Instituția reamintește cele trei motive pentru care Curtea Constituțională a anulat alegerile. Primul a fost faptul că, „prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat”.

Al doilea motiv a fost publicitatea electorală nemarcată conform legii, iar al treilea faptul că „un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „raportul prezentat de AUR nu contraargumentează decât parțial motivarea deciziei CCR”.