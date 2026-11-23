Președintele AUR, George Simion (D) și președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim (S). Foto: Captură Facebook / George Simion

Președintele AUR, George Simion, și președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim, au prezentat, luni seară, un raport privind anularea alegerilor din 2024. „România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură”, a spus Simion, în timp ce Laura Gherasim a transmis, în concluziile raportului, că ceea ce s-a întâmplat a fost o „lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român”, subliniind că „nu au existat ingerințe rusești”.

„În opinia noastră ca partid politic, opinie care nu vizează raportul cu privire la anularea alegerilor, dar pe care o vom repeta, Călin Georgescu a fost în această perioadă un deținut politic și România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură. Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spațiul public, nimeni din țara noastră nu mai poate avea încredere în democrație și în alegeri libere. Românii, în întregime, au suferit un șoc, șoc din care trebuie să ne revenim. Și nu ne vom reveni în lipsa adevărului.

Noi, ca principal partid de opoziție, nu credem că acest scenariu aplicat în 2024 nu se va mai repeta. N-avem nimic pe care să ne putem baza. Și la fel, dacă nu va câștiga cine trebuie, și am văzut din afirmațiile lui Nicușor Dan cine trebuie să câștige alegerile în 2028 și cine nu trebuie să câștige alegerile în 2028, faptul că nu vor ezita să folosească același scenariu.

Nu pot să nu leg ceea ce i s-a întâmplat în ultimele luni lui Călin Georgescu de nevotarea Guvernului Veștea. Și nu pot să nu leg faptul că domnul Călin Georgescu a fost un opozant al votării unui alt guvern de tip Veștea, un guvern marionetă, cum este cazul Guvernului Luca Niculescu, care a fost instalat prin același gen de presiuni”, a spus el.

Astfel, Simion i-a îndemnat pe susținători să facă o plângere la Parchetul General.

„Îndemnăm pe toți cei care ne urmăresc, care vor citi raportul realizat de Comisia de abuzuri prin președintele Laura Gherasim, să ceară instituțiilor statului dreptate, să ceară instituțiilor statului să-și facă datoria și să spună adevărul despre anularea alegerilor. În acest sens, îi îndemnăm să depună o plângere penală la Parchetul General, unde a început deja o anchetă in rem. Toți pașii necesari se pot găsi pe valuldemocratiei.ro. Eu am făcut o astfel de plângere penală și îndemn toți românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opțiunile politice, să facă o asemenea plângere”, a mai spus el.

Deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, a prezentat concluziile raportului și a susținut că anularea alegerilor din 2024 nu ar fi avut o bază constituțională, calificând ceea ce s-a întâmplat drept o „lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român”.

„Deși Constituția României prevede foarte clar că suveranitatea aparține poporului român și cetățenilor, în urma cercetării parlamentare pe care am desfășurat-o împreună cu colegii noștri și în urma documentelor pe care le-am analizat, vreau să transmit tuturor românilor care au votat că, din păcate, ceea ce statul român a făcut în dreptul public se numește uzurpare de putere. Anularea alegerilor a fost făcută fără ca Constituția României și legile electorale să permită acest lucru.

AUR acuză o „lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român”

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, convocat de către președintele Klaus Iohannis la acea vreme, nu avea competența electorală de a interveni în procesul electoral. Notele scoase de către corpul profesional al serviciilor secrete arată ceea ce fac serviciile secrete în România, în sensul că se asigură de buna desfășurare a procesului electoral, nicidecum nu arată o fraudă de natură să modifice soarta votului românilor.

Această hotărâre a Curții Constituționale și a instituțiilor statului român, pentru că nu este doar Curtea Constituțională, deși ea era «adultul din cameră» și cei nouă judecători au decis, toate instituțiile statului care nu aveau aceste atribuții au contribuit într-un fel sau altul și rămâne de stabilit, bineînțeles de către justiție, care a fost implicarea fiecărei instituții în parte, este o lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român în momentul desfășurării procesului electoral și primului tur de scrutin”, a transmis deputata AUR.

Mai mult, Gherasim a explicat că documentul „nu se limitează la transmiterea petițiilor primite de la cetățeni către alte instituții”, ci include „o analiză juridică a evenimentelor din ultimii doi ani”.

„Cu ce vine nou acest raport? În primul rând, vreau să transmit tuturor instituțiilor din România că, în momentul în care cetățenii petiționează la Comisia de abuzuri, aceste petiții nu mai sunt simple adrese administrative. Comisia pentru cercetarea abuzurilor nu este Poșta Română. Noi nu primim aceste adrese pentru a le transmite mai departe. Intră în obligația noastră de a cerceta. În egală măsură suntem și parlamentari și nu poate Parlamentul României legifera dacă nu a cercetat și nu legiferează în cunoștință de cauză. Există analiza juridică a ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii doi ani, pentru că formele de abuz au continuat, nu s-au oprit.

Momentul în care Curtea Constituțională și-a depășit prerogativele nu a început nici prin Hotărârea 2, prin care interzic candidatura doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă. A început cu Hotărârea 66, când Curtea Constituțională a României, pe cale pretoriană, și-a extins competențele în acel moment. Acea competență nu a fost folosită atunci, ea a stat în stand-by pentru a fi folosită la momentul potrivit și iată că momentul potrivit a început cu Hotărârea 2, hotărârea de interzicere a candidaturii.

În momentul în care Curtea Constituțională și-a permis să încalce atât Constituția, cât și legile țării, și să interpreteze aceste verbe pe care Constituția le-a scris foarte clar, a veghea și a confirma nu înseamnă a anula. Există remedii, statul român a spus foarte clar, în toate declarațiile pe care instituțiile statului prin reprezentanții lor le-au făcut, că această decizie de hotărâre a fost un act de necesitate. Da, pentru puterea politică, nu un act de necesitate pentru a respecta legile și Constituția țării”, a afirmat Laura Gherasim.

Deputata AUR a adăugat faptul că ar fi obţinut documente din Statele Unite, unde membrii comisiei s-ar fi adresat Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților.

„În această intersecție, ca să spun așa, a cercetărilor noastre, am constatat că mecanismele Parlamentului în momentul de față nu sunt suficiente. De ce? Pentru că instituțiile statului român nu respectă legea, nu răspund Parlamentului României la adrese, chiar în adresele pe care le dau transmit informații care nu sunt adevărate. Și atunci intervine nevoia de a identifica adevăruri. Ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii, am luat legătura cu Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii.

Este un mecanism democratic pe care democrațiile mature îl au: în cazul în care entitățile care primesc aceste citații parlamentare nu se supun ordinelor primite de Congresul american sau prin Congresul american și nu predau aceste documente, nu e ca în România. Acolo există, pe lângă amenzi foarte multe, există răspunderea penală. De aceea, aceste documente trebuie să fie analizate de statul român. Sunt separat de opinia și de interpretările, să spunem așa, pe care cineva le-ar putea cataloga ca fiind părtinitoare.

Ele sunt dovezi publice care arată ce nu au arătat documentele din România. Arată traseul exact pe care l-a folosit Comisia Europeană în timpul procesului electoral, arată exact implicarea mai multor entități, printre care și a mediului academic din România, inclusiv SNSPA”, a susținut Laura Gherasim.

„Nu au existat ingerințe rusești”

În plus, deputata a respins ipoteza ingerințelor rusești și a susținut că intervențiile care au influențat alegerile ar fi venit, în realitate, „din partea unor instituții ale statului român”.

„Rog instituțiile statului ca după prezentarea acestui raport, și chiar și cetățenii din România, să înțeleagă că nu au existat ingerințe rusești, nu au existat ingerințe statale; singurele ingerințe au fost ale instituțiilor statului român care au prezentat informațiile, pe teama cetățenilor, având un război la graniță, cu acest narativ al ingerinței ruse, făcând un colaj de evenimente puse cap la cap, care în realitate nu arată nimic.

Nu au existat, și platforma TikTok a comunicat că nu au existat, 25.000 de conturi, și în ciuda faptului că instituțiile statului știau acest lucru, în continuare notele au prezentat toate aceste lucruri ca fiind o ingerință a Rusiei”, a spus ea.

Laura Gherasim mai spune că s-a adresat Comisiei Europene și președintei acesteia, Ursula von der Leyen, pentru a obține explicații privind modul în care instituția a intervenit în timpul alegerilor.

Astfel, ea spune că răspunsurile primite de la reprezentanții Comisiei Europene ar fi contradictorii.

„Păi dacă anularea votului a 9,4 milioane de români nu reprezintă un interes superior, atunci nu știu ce mai reprezintă, pentru că în România o simplă amendă este tratată cu mai multe garanții de respectare a drepturilor omului decât este tratat votul românilor”, a conchis ea.