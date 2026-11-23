Prima reacție a lui George Simion după eliberarea lui Călin Georgescu din Arestul Central

<1 minut de citit Publicat la 17:27 23 Noi 2026 Modificat la 17:27 23 Noi 2026

Cășin Georgescu (S) și George Simion (D). Colaj foto: Cristina Filip / Antena 3 CNN și Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a reacționat, luni seară, la decizia de eliberare a lui Călin Georgescu din arest preventiv și plasarea sa în arest la domiciliu. Georgescu a ieșit din arest după aproape două luni, iar sute de susținători au fost prezenți la Arestul Central, unde a făcut și declarații.

„Victorie a românilor asupra sistemulu. CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest”, a scris Simion, pe Facebook.

Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins luni ca nefondată contestaţia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucureşti de a înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Georgescu a ieșit din arest după aproape două luni. Sute de susținători ai fostului candidat la prezidențiale au fost prezenți la Arestul Central. La ieșire, Georgescu a făcut și declarații în fața jurnaliștilor.

„Nu am fost în arest, s-a închis doar ușa după mine”, a spus el.