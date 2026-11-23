„80% dintre aceste localități nu se mai pot susține financiar”. Ministrul Dezvoltării anunță ce economii va aduce comasarea voluntară

2 minute de citit Publicat la 15:43 23 Noi 2026 Modificat la 15:43 23 Noi 2026

Proiectul unificării voluntare se adresează celor 429 de UAT-uri cu o populație de până la 1.500 de locuitori. Foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că unificarea voluntară vizează 429 de unități administrativ-teritoriale (UAT) cu o populație de până la 1.500 de locuitori. El a explicat că aceste localități sunt prioritare în procesul de reorganizare, având în vedere că majoritatea nu se mai pot susține financiar. Ministrul a mai spus că economiile generate în urma comasării ar putea depăși 250 de milioane de lei, dacă sunt luate în calcul doar cheltuielile cu aparatul administrativ.

„Proiectul unificării voluntare se adresează celor 429 de UAT-uri cu o populație de până la 1.500 de locuitori. Eu de proiectul acesta mă ocup.

Ele sunt prioritare. Aici avem dezavantajul cel mai mare, pentru că 80% dintre aceste localități nu se mai pot susține. Am tratat cu prioritate”, a declarat ministrul.

Stoica a precizat că reforma este împărțită în mai multe etape, prima vizând unificarea benevolă a localităților, iar cea de-a doua, care vizează comasarea județelor, este coordonată de Dragoș Benea.

„Nu sunt mai multe proiecte, sunt mai mult etape. Este etapa întâi, care este unificarea benevolă, și etapa a doua, unde coordonator este Dragoș Benea. Dumnealui va veni cu toate datele când le va avea exact”, a explicat ministrul.

Acesta a mai spus că ordonanța privind unificarea voluntară a fost pusă în transparență decizională și că așteaptă propuneri din partea primarilor.

Ministrul a vorbit și despre localitatea Pănătău, unde primar este tatăl său, care are 2.070 de locuitori și se află în apropierea orașului Pătârlagele, din județul Buzău.

„Sunt discuții de genul acesta: localitatea tatălui meu, Pănătău, are 2.070 de locuitori. Noi suntem foarte aproape de orașul Pătârlagele. Noi oricum beneficiem de serviciile publice de aici.”

Ce economii ar putea aduce comasarea

Ministrul a declarat că economiile generate de unificarea voluntară nu pot fi calculate exact până când nu se va ști câte localități vor participa la acest proces.

„Trebuie să vedem exact cine se comasează, cine vrea voluntar. Vorbim în etapa aceasta. Atunci vom vedea ce economii se vor face exact. Până nu vedem câte localități se comasează voluntar, nu putem să facem calcule exacte. Dacă vorbim numai de aparatul funcțional, sunt peste 250 de milioane de lei.”

Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care doar câteva comunități vor accepta comasarea, Stoica a spus că își propune să convingă primarii și locuitorii de beneficiile procesului.

„Eu îmi doresc să conving, de aceea voi merge în țară să conving, să explic beneficiile, reducerile oamenilor la impozitele pe clădiri și pe terenul intravilan. Să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cine face unificarea benevolă și vom lua o decizie. Să închidem toate etapele și putem să vorbim.”