Premierul Pedro Sanchez propune taxarea averilor de peste 100 de milioane de euro pentru a finanța educația și construcția de locuințe

1 minut de citit Publicat la 15:32 23 Noi 2026 Modificat la 15:32 23 Noi 2026

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Foto: Getty Images

Prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sanchez a propus luni o nouă taxă asupra averilor de peste 100 de milioane de euro, cu câteva zile înainte de alegerile legislative de duminică, o măsură menită să finanțeze educația, construcția de locuințe și serviciile publice, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Chiar dacă am redus inegalitatea veniturilor la niveluri istoric scăzute, 0,1% din cei mai bogați dețin peste 10% din patrimoniu. Și partea lor nu a încetat să crească din 2010”, a postat pe platforma X Pedro Sanchez.

„Noi propunem o taxă pe averile de peste 100 de milioane de euro pentru a finanța, de exemplu, o alocare pentru educația copiilor, locuințe și ameliorarea serviciilor publice”, a adăugat el.

Această propunere intervine în contextul în care socialiștii lui Sanchez încearcă să se delimiteze de Partidul popular (PP) conservator, pe care șeful guvernului îl acuză că vrea să reducă impozitele pentru cei mai bogați.

PP este dat favorit pentru câștigarea scrutinului de duminică, dar fără a obține majoritatea absolută în Parlament. În acest scenariu, partidul de extremă dreapta Vox ar putea juca un rol decisiv în formarea unui guvern.

Mai multe forme de taxare a celor mai bogați au fost apărate recent de responsabili politici de stânga din Regatul Unit, Franța, Olanda și din alte țări, în scopul de a răspunde nemulțumirii provocate de inegalități și pentru a-și mobiliza electoratul, comentează AFP.

Organizațiile patronale se opun în general cu fermitate acestui tip de impozit, estimând că i-ar putea împinge la exil pe antreprenorii care creează locuri de muncă și creștere.

Spania are deja un impozit de solidaritate pe marile averi, instituit în 2022, care se aplică averilor nete mai mari de 3 milioane de euro.

Această taxă a fost concepută pentru a completa impozitele regionale asupra averilor și a garanta că contribuabilii cu cele mai mari averi participă la efortul fiscal indiferent de locul de reședință.

La rândul său, PP promite scăderea impozitelor pentru gospodăriile cu venituri scăzute și medii, precum și pentru muncitorii tineri. Partidul propune, de asemenea, stimulente fiscale pentru companiile care investesc în tehnologie și în domeniul digital.