Taxa care i-a enervat pe miliardari a fost respinsă prin referendum, în California. Mark Zuckerberg nu mai trebuie să se mute

2 minute de citit Publicat la 15:05 10 Noi 2026 Modificat la 15:05 10 Noi 2026

Mark Zuckerberg a amenințat că se mută din California din cauza impozitului pe averea miliardarilor. Sursa foto: Hepta

Alegătorii din statul american California au respins prin referendum propunerea de taxare a averilor miliardarilor, susținută în special de economistul Gabriel Zucman, indică proiecțiile realizate de media din SUA la aproape o săptămână de la scrutin, transmite marți AFP, potrivit Agerpres. Mark Zuckerberg amenițase deja că se mută din California, din cauza acestui impozit.

Inițiativa propunea taxarea celor aproximativ 200 de miliardari ai statului cu 5% din averea lor netă pentru a finanța sistemul public de sănătate, de care depind jumătate dintre californieni, un sistem slăbit de reducerile federale masive impuse de președintele Donald Trump.

Taxa urma să fie o măsură unică, iar susținătorii săi sperau să se strângă astfel aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Numărarea voturilor nu fusese încă finalizată luni când principalele rețele americane au anunțat că problema a fost tranșată: „Propunerea 40” nu a reușit să obțină sprijinul majorității votanților, au relatat CNN și CBS News.

Potrivit cotidianului Los Angeles Times, propunea a fost respinsă în marea majoritate a comitatelor, dar a primit sprijinul alegătorilor din Los Angeles și San Francisco.

Referendumul s-a desfășurat la 3 noiembrie, simultan cu alegerile de la jumătatea mandatului pentru reînnoirea componenței Congresului.

Deși populară la lansare, propunerea de taxare a părut rapid sortită eșecului la urne, în ciuda votului semnificativ de stânga și a victoriei democraților la alegerile de la jumătatea mandatului.

A doua zi după referendum, votul „nu” conducea cu un scor de peste 55% după numărarea a aproximativ 60% dintre buletine.

Oponenții 'Prop 40', printre Sergey Brin, cofondator al Google, au cheltuit sute de milioane de dolari pe publicitate la televiziune înaintea votului, susținând că taxa riscă să devină permanentă și să declanșeze un exod al ultra-bogaților și o scădere a veniturilor fiscale.

Guvernatorul la final de mandat, Gavin Newsom, potențial candidat la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2028, s-a opus și el acestei taxe.

Mai multe tentative de impozitare a marilor averi au eșuat anterior în California, fără a ajunge niciodată la urne.

California, cel mai populat stat american, ar fi a patra cea mai mare economie a lumii dacă ar fi o țară, dar decalajul dintre bogați și săraci este enorm.

Mark Zuckerberg a amenințat că se mută din California din cauza impozitului pe averea miliardarilor

De altfel, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Meta a avertizat miercuri că directorul său general, Mark Zuckerberg, ar putea părăsi California dacă statul va adopta un impozit pe averea miliardarilor.

Compania a precizat că Zuckerberg a informat comitetul special al Meta despre această posibilitate, iar comitetul a decis să-i ofere un stimulent financiar pentru a continua să conducă firma din California în următorii opt ani, în ciuda riscului unei plăți de impozit "semnificative, de ordinul miliardelor de dolari.

O eventuală plecare a lui Zuckerberg și impactul acesteia asupra Meta, companie cu sediul în Silicon Valley, ar fi putut reprezenta o amenințare serioasă pentru economia Californiei și ar pune o presiune suplimentară pe guvernatorul democrat Gavin Newsom.

Acesta s-a opus impozitului, argumentând că o astfel de politică la nivel de stat i-ar determina pe locuitorii bogați să plece, afectând economia în ansamblu și bugetul statului.

Comitetul special al Meta a concluzionat că menținerea lui Zuckerberg în funcția de director general este "esențială" pentru succesul companiei, în condițiile în care aceasta investește masiv în inteligență artificială și traversează un moment de cotitură în competiția din industrie.

Zuckerberg deține, de altfel, un control enorm asupra Meta, datorită acțiunilor cu drept de vot.