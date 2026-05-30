Crește rapid numărul ultra-bogaților. Harta bogăției s-a schimbat, marile averi nu mai vin doar din New York, Londra sau Zurich

4 minute de citit Publicat la 23:39 30 Mai 2026 Modificat la 23:53 30 Mai 2026

Următorul mare val de îmbogățire vine din țările cu economii în plină dezvoltare, care vor crea averi uriașe până în 2030. Potrivit Boston Consulting Group, aceste economii, inclusiv China, ar putea adăuga aproximativ 12.000 de miliarde de dolari la averea financiară globală în următorii ani, scrie Euronews.

În 2025, averea financiară a lumii a crescut puternic. La nivel global, aceasta a urcat cu 10,7%, până la un record de 333.000 de miliarde de dolari, cea mai rapidă creștere din 2021 încoace.

Cei mai mulți bani sunt încă în America de Nord și Europa de Vest. Totuși, cele mai rapide creșteri nu mai vin doar din centre financiare clasice, precum New York, Londra sau Zurich.

Noile averi apar tot mai mult în orașe precum Mumbai, Jakarta, Riyadh, Ho Și Min și São Paulo.

Potrivit BCG, tot mai multe gospodării din piețele emergente vor intra în categoria celor înstărite. Este vorba despre familii care au peste 250.000 de dolari în active financiare. Acest segment ar urma să crească cu aproximativ 8% pe an. Până la finalul deceniului, ar putea apărea peste un milion de noi milionari în dolari.

O nouă hartă a bogăției

Spre deosebire de alte perioade de creștere, acest nou val de îmbogățire nu se limitează la o singură țară sau regiune.

India ar urma să creeze cea mai mare parte a noii averi, cu peste 2.000 de miliarde de dolari adăugate până în 2030.

Brazilia ar putea genera aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, iar Mexicul încă 600 de miliarde de dolari.

Creșterea nu se oprește însă la marile economii.

Vietnam, Indonezia, Arabia Saudită și mai multe state din Golf se îmbogățesc într-un ritm comparabil cu cel al multor țări dezvoltate.

Această schimbare este importantă nu doar prin dimensiunea ei, ci și prin faptul că se întâmplă în multe regiuni în același timp.

Oamenii bogați ai lumii nu mai apar doar în câteva capitale financiare occidentale. Noi averi se formează în Asia de Sud, Asia de Sud-Est, America Latină și Orientul Mijlociu.

Pentru investitori, bănci private și branduri de lux, mesajul este clar, și anume că viitorii clienți vor veni tot mai des din țări care, până nu demult, nu erau considerate centre importante ale finanțelor globale.

Crește rapid numărul ultrabogaților

Raportul Knight Frank Wealth Report 2026 arată cât de repede se schimbă lucrurile și la vârful piramidei averilor.

În India, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 63% între 2021 și 2026.

Până în 2031, India ar putea avea peste 25.000 de astfel de persoane ultrabogate.

Potrivit Knight Frank, India se transformă dintr-o economie bazată pe antreprenori dinamici într-o piață mai matură, cu mai mult capital, piețe financiare mai dezvoltate și investitori conectați la economia globală.

Totuși, India nu este țara cu cea mai rapidă creștere.

Indonezia ar urma să aibă cea mai mare creștere a numărului de ultrabogați în următorii cinci ani, cu un avans de 82%.

Arabia Saudită și Polonia ar putea crește cu peste 60%, iar Vietnamul cu aproape 60%.

Regiunea Golfului devine, la rândul ei, un centru tot mai important al bogăției.

Ponderea Orientului Mijlociu în rândul ultrabogaților lumii a crescut în ultimii cinci ani de la 2,4% la 3,1%.

Arabia Saudită ar urma să aibă cea mai rapidă creștere a numărului de miliardari până în 2031.

Și miliardarii sunt tot mai răspândiți în lume. Regiunea Asia-Pacific are acum mai mulți miliardari decât orice altă regiune, depășind America de Nord.

Potrivit Knight Frank, tinerii bogați din Asia sunt mai atenți la tehnologie, inovație și schimbările demografice. Aceste lucruri influențează și felul în care își investesc banii.

Celmai clar exmplu este Mumbai. Knight Frank descrie capitala financiară a Indiei ca pe un „gigant intern”. Asta înseamnă că dezvoltarea orașului este alimentată mai ales de bani produși în India, nu de capital străin.

Prețurile locuințelor de lux din Mumbai au crescut cu 8,7% în 2025. Creșterea a fost susținută de economia Indiei, care s-a extins cu aproape 40% în ultimii cinci ani.

Cererea pentru locuințe scumpe a crescut puternic, iar în 2025 au fost înregistrate zeci de tranzacții de peste 5 milioane de dolari.

Spre deosebire de alte piețe imobiliare de lux din lume, boomul din Mumbai este susținut de antreprenori locali, fondatori de companii de tehnologie, industriași și investitori indieni.

„Mumbai are un potențial enorm de creștere”, a spus Ankita Sood, director de cercetare la Knight Frank India.

Orașul începe să joace rolul pe care l-au avut în trecut New York, Londra sau Hong Kong: un loc care atrage capital, ambiție și oameni foarte bogați.

Ce urmează în următorii ani

Datele arată o schimbare clară. Bogăția globală începe să se creeze tot mai mult în afara piețelor care au dominat până acum economia mondială.

Totuși, nu este sigur că această schimbare va deveni permanentă. Tensiunile geopolitice, conflictele comerciale, șocurile energetice și nemulțumirea publică față de concentrarea averii ar putea încetini sau schimba această evoluție.

Conflictul din Orientul Mijlociu a arătat deja cât de repede se pot schimba calculele economice.

Deocamdată însă, direcția este clară. Cele mai bogate țări dețin încă cea mai mare parte a banilor de astăzi. Dar o parte tot mai mare din averile de mâine va fi creată în alte regiuni ale lumii.