Culisele planului lui Putin pentru longevitate, de 26 miliarde de dolari: Imprimare de organe și terapii genetice pentru "nemurire"

6 minute de citit Publicat la 23:37 30 Mai 2026 Modificat la 23:53 30 Mai 2026

Inițiativa Rusiei privind longevitatea este coordonată de două persoane apropiate lui Putin. FOTO: Hepta

Vladimir Putin a transformat lupta împotriva îmbătrânirii într-o prioritate strategică a Kremlinului, investind miliarde de dolari în proiecte controversate precum imprimarea de organe umane, terapii genetice anti-aging și creșterea de animale pentru organe special pentru transplant. Inițiativa, coordonată inclusiv de fiica liderului rus, Maria Voronțova, alimentează ambiția lui Putin de a prelungi viața și de a atinge, într-o zi, ceea ce el însuși i-a descris lui Xi Jinping drept „nemurirea” prin înlocuirea organelor umane, potrivit WSJ.

Când Vladimir Putin a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Xi Jinping că oamenii ar putea atinge nemurirea prin înlocuirea organelor, unii au considerat schimbul drept o conversație excentrică între autocrați îmbătrâniți. În realitate, în timpul discuției de la parada militară de la Beijing din septembrie anul trecut, Putin părea să descrie o inițiativă susținută de Kremlin privind longevitatea, care a devenit unul dintre proiectele științifice emblematice ale Rusiei.

La fel ca miliardarii din Silicon Valley, inclusiv Jeff Bezos, Sam Altman și Peter Thiel, Putin este de mult timp fascinat de cercetările antiîmbătrânire. Însă, în Rusia, încercarea lui Putin de a opri declinul a devenit acum o prioritate de stat, bazată pe metode variate precum imprimarea de organe, creșterea mini-porcilor și expunerea la temperaturi extrem de scăzute.

Luna trecută, guvernul Rusiei a anunțat că oamenii de știință dezvoltă un tratament de terapie genetică menit să încetinească îmbătrânirea celulară, ca parte a inițiativei lui Putin pentru longevitate, în valoare de 26 de miliarde de dolari, intitulată „Noi Tehnologii pentru Conservarea Sănătății”.

Medicamentul „reprezintă una dintre cele mai promițătoare direcții în lupta împotriva îmbătrânirii”, a declarat pe 23 aprilie adjunctul ministrului rus al Științei, Denis Sekirinski.

O altă direcție promițătoare? Crearea de organe umane în laborator pentru transplant, una dintre inovațiile pentru prelungirea vieții despre care Putin a vorbit și la Beijing.

Program național pentru longevitate, lansat în 2024

Toate aceste eforturi fac parte din inițiativa națională pentru longevitate lansată în 2024, care promite să salveze 175.000 de vieți până la sfârșitul deceniului (o cifră care a avut un ecou incomod în contextul războiului, apropiindu-se de estimările independente privind pierderile de trupe ruse în invazia din Ucraina, după cum au remarcat criticii la acel moment).

Oamenii de știință ai statului rus numiți de Putin s-au concentrat pe două tehnologii-cheie: bioprintarea, adică imprimarea 3D de țesut viu, și xenotransplantul, adică dezvoltarea de organe umane în interiorul mini-porcilor, o rasă porcină considerată compatibilă genetic cu oamenii.

Cercetătorii ruși care lucrează cu agenții guvernamentale susțin că au bioprintat țesut de cartilaj uman și glanda tiroidă a unui șoarece, cu scopul de a realiza înlocuirea organelor umane până în 2030. Un calendar similar a fost discutat și pentru creșterea organelor în porci.

„În Federația Rusă se desfășoară o gamă largă de programe științifice în acest domeniu”, a transmis serviciul de presă al Kremlinului într-un e-mail. „Aceste proiecte sunt susținute de stat, iar numeroase instituții științifice și de cercetare participă la ele.”

Inițiativa Rusiei privind longevitatea este coordonată de două persoane apropiate lui Putin: fiica sa, Maria Voronțova, endocrinolog care supraveghează programele genetice susținute de stat, și fizicianul Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurceatov, centrul de cercetare nucleară din epoca sovietică.

Kovalciuk — fratele aliatului apropiat al lui Putin, Iuri Kovalciuk, bancher și investitor media — a devenit arhitectul intelectual al programului Kremlinului privind longevitatea. El a susținut că știința va permite în curând oamenilor să repare și să înlocuiască părți ale corpului pe termen nelimitat.

„Este dificil să discutăm despre nemurire, dar capacitatea de a repara omul va crește fără îndoială”, a declarat Kovalciuk pentru presa rusă.

Spre deosebire de cercetările similare finanțate de Bezos, Altman sau Thiel, proiectele promovate de cercul lui Putin au produs puține studii evaluate de colegi în marile reviste științifice internaționale.

„Dacă nu există publicații, atunci nu există rezultate reale, iar declarațiile lor ar trebui probabil considerate aspirații, ca să nu spun vise”, a afirmat Alexander Ostrovski, un cercetător rus care a fost pionier al bioprintării în țară.

Ostrovski a părăsit Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei și și-a vândut compania, care acum colaborează cu guvernul.

„Este imposibil să faci știință în izolare”, a spus Ostrovski, referindu-se la sancțiunile care au rupt cercetarea rusă de Occident. „Probabil îi spun lui Putin ceea ce vrea să audă pentru a obține finanțare.”

Kovalciuk a legat, de asemenea, știința longevității de viziunea mai amplă a Kremlinului privind lupta civilizațională cu Occidentul. Într-un discurs controversat din 2015, Kovalciuk a avertizat că Occidentul se îndreaptă spre crearea unor „oameni servitori” — persoane controlabile, cu conștiință de sine limitată și reproducere manipulată. El a sugerat și că SUA s-ar afla în spatele pandemiei de Covid.

Putin și-a arătat de mult timp simpatia pentru teme similare. Kovalciuk a lăudat public filmul sovietic din 1968 „Dead Season”, în care CIA conspiră cu foști medici naziști pentru a controla omenirea. Putin a spus că filmul l-a inspirat să intre în KGB.

O altă influență a fost Vladimir Havinson, supranumit de presa rusă „gerontologul lui Putin”, care a promovat terapii antiîmbătrânire bazate pe peptide derivate din țesut de vițel.

Peptidele — lanțuri scurte de aminoacizi promovate pentru recuperare, creștere musculară și antiîmbătrânire — au devenit populare printre figuri din zona wellness din SUA, inclusiv Robert F. Kennedy Jr. și Joe Rogan, în ciuda dovezilor limitate privind multe dintre beneficiile revendicate.

Havinson, care a primit de la Putin una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Rusiei pentru realizări în medicină, a spus în interviuri că încearcă să prelungească viața unui lider a cărui plecare ar arunca Rusia în criză. El a susținut și că oamenii sunt meniți să trăiască până la 120 de ani, invocând texte biblice. Havinson a murit în 2024, la vârsta de 77 de ani.

Deși neortodocși, atât Havinson, cât și Kovalciuk sunt oameni de știință cu acreditări solide. Putin a arătat însă deschidere și față de abordări mult mai puțin credibile.

În timpul unei întâlniri la Kremlin din 2018, Putin i-a recomandat fostului cancelar austriac Sebastian Kurz să încerce o cameră de crioterapie — un fel de saună inversă în care corpul este expus la temperaturi de până la minus 170 de grade Fahrenheit. Kurz și-a amintit ulterior surpriza când Putin i-a explicat cu entuziasm beneficiile statului regulat dezbrăcat în camera înghețată.

Putin, care are 73 de ani, și-a cultivat timp de decenii imaginea de vigoare fizică prin demonstrații atent regizate de masculinitate — vânătoare fără cămașă, hochei și plimbări pe motociclete Harley-Davidson în ținute negre strâmte, pentru a proiecta rezistența unui lider aparent fără vârstă.

Însă, dincolo de această virilitate afișată, se află un lider neobișnuit de preocupat de degradarea fizică. În timpul pandemiei de Covid, Putin a impus protocoale elaborate de carantină, inclusiv tuneluri de dezinfecție și perioade lungi de izolare pentru vizitatori. Celebrele sale mese foarte lungi au devenit simboluri atât ale distanțării politice, cât și ale fricii de microbi.

O tradiție veche pentru autocrații ruși

Presa rusă și occidentală a speculat și despre proceduri cosmetice, pe măsură ce aspectul lui Putin a devenit vizibil mai neted odată cu înaintarea în vârstă.

Cei mai apropiați colaboratori și aliați ai lui Putin au și ei peste 70 de ani, inclusiv familia Kovalciuk și figuri centrale ale statului precum Iuri Ușakov, Serghei Cemezov și Nikolai Patrușev.

Încercarea lui Putin de a evita declinul și deschiderea sa către știința neortodoxă reflectă o tradiție mult mai veche a autocraților ruși.

În anii 1920, experimentele polimatului sovietic Aleksandr Bogdanov privind transfuziile de sânge pentru întinerire au atras atenția Kremlinului — înainte ca acesta să moară în urma propriilor tratamente, la vârsta de 55 de ani.

Un deceniu mai târziu, medicul Oleksandr Bogomoleț a organizat prima conferință mondială despre longevitate și a câștigat aprecierea lui Iosif Stalin pentru cercetările care susțineau că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani. Bogomoleț a murit la 65 de ani.

Rusia continuă să fie marcată de unele dintre cele mai ridicate rate ale mortalității din lumea dezvoltată. Speranța medie de viață a bărbaților în Rusia este astăzi de aproximativ 68 de ani, potrivit statisticilor oficiale, comparativ cu aproximativ 76 de ani în SUA și peste 80 de ani în mare parte din Europa Occidentală.