Un bărbat a fost concediat după 33 de ani pentru că venea cu mașina la muncă deși era plătit să vină cu bicicleta

Laura Dinu
1 minut de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:00 30 Mai 2026
Bărbatul beneficia de o indemnizație acordată angajaților care aleg să meargă cu bicicleta la serviciu. Foto: Hepta

Un angajat al companiei feroviare de stat din Belgia a fost concediat după ce s-a descoperit că încasa bani pentru deplasarea cu bicicleta la serviciu, deși venea cu mașina. Suma obținută ilegal nu era una mare, aproximativ 130 de euro, însă compania a considerat că abaterea este suficient de gravă pentru a justifica desfacerea imediată a contractului de muncă, potrivit Heute.

Bărbatul lucra de 33 de ani la SNCB, operatorul feroviar belgian, și beneficia de o indemnizație acordată angajaților care aleg să meargă cu bicicleta la serviciu. Problema a apărut după ce mai mulți colegi au observat neconcordanțe și au sesizat conducerea.

În urma unei verificări interne, compania a constatat că angajatul folosise mașina personală în 69 de zile dintr-o perioadă de 75 de zile analizate, deși continua să deconteze transportul ca și cum ar fi mers cu bicicleta. Dovezile au venit inclusiv din utilizarea cardului de acces în parcările angajaților din Louvain și Aarschot.

Deși prejudiciul total era relativ mic, SNCB a transmis că problema principală nu a fost suma, ci pierderea încrederii. Reprezentanții companiei au declarat că relația profesională a fost „definitiv și irevocabil afectată” și au calificat fapta drept o încălcare gravă a obligațiilor de serviciu.

Fostul angajat a contestat concedierea în instanță și a susținut că sancțiunea este disproporționată față de suma implicată. Totuși, Consiliul de Stat din Belgia a respins acțiunea și a confirmat decizia companiei, considerând că încălcarea încrederii dintre angajat și angajator este suficientă pentru concediere disciplinară imediată.

 
Etichete: bicicleta concediat contract de munca Belgia

