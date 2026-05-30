Conceptul „Europa cu 2 viteze” ia viteză: Țările din „E6” au luat deja primele decizii pentru unificarea piețelor financiare din UE

2 minute de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:00 30 Mai 2026

Cancelarul german, Friedrich Merz, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Miniștrii de finanțe ai țărilor cu cele mai puternice economii din UE au decis continuarea planului de transformare a blocului comunitar într-o piață unică financiară, după modelul Wall Street-ului din SUA, informează Politico.

Înțelegerea a fost parafată la Berlin, după mai multe ori de discuții și negocieri între miniștrii finanțelor din așa-numitul Grup „E6”, al celor mai dezvoltate economii europene și care provoacă deja controverse la nivelul Uniunii deoarece susține conceptul așa-numitei „Europe în două viteze”.

Ideea unei UE în „două viteze” e susținută și de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitate înainte de un summit cheie axat pe consolidarea economiei europene.

La întâlnirea de la Berlin de zilele trecute, miniștrii finanțelor din Germania, Franța, Italia, Spania, Țările de Jos și Polonia au ajuns la o înțelegere în ceea ce privște Pachetul privind Supravegherea și Integrarea Piețelor (Market Integration an Supervision Package - MISP), care are ca obiectiv transformarea piețelor de capital din Uniunea Europeană într-un spațiu integrat, competitiv și inovator.

Un aspect cheie îl reprezintă acordarea de puteri sporite organismului principal al UE care reglementează aceste piețe - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority - ESMA).

Franța și Spania își doresc că ESMA să obțină cât mai curând puteri sporite, în vreme ce Italia și Țările de Jos insistă pentru stabilirea unei „perioade de tranziție” de până la 8 ani, în acest caz.

În cele din urmă, discuțiile s-au încheiat cu ajungerea la următorul compromis: puterile ESMA vor fi sporite „cât mai curând posibil”, fără a fi precizat un interval clar de timp, după cum au precizat, sub anonimat, pentru Politico doi oficiali prezenți la întâlnire.

Grupul „E6” e deja controversat în UE și văzut mai degrabă drept un „grup exclusivist” de țări europene

Grupul „E6” va trebui acum să-și impună punctul de vedere în fața tuturor celo 27 de membri ai UE, inclusiv din partea Irlandei și Luxemburgului, țări care s-au opus până acum cel mai vehement propunerilor venite din cadrul E6.

Pentru a se ajunge la un acord în această privință în cadrul UE, acesta trebuie aprobat de cel puțin 15 țări care să reprezinte cel puțin 65% din totalul populației Uniunii.

Crearea E6 a fost recent criticată de ministrul cipriot de Finanțe, în cadrul unui interviu acordat Politico, cu prilejul unei reuniuni a miniștrilor de finanțe din zona euro, organizat în Cipru.

„Nu cred că o nouă structură separată e ceva fezabil, deoarece ar intra în conflict cu ideea - împărtășită de toate țările membre ale UE - că exact acest tip de fragmentări trebuie să înceteze”, a spus ministrul cipriot de Finanțe, Makis Keravnos.

Cipru, alături de alte țări europene și-a manifestat deja scepticismul față de formarea „E6”, considerat un grup „exclusivist”.