Războiul apei de la robinet în Europa: Unde este gratuită în restaurante și unde e mai scumpă decât berea

Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:00 30 Mai 2026

În Spania, legislația introdusă în 2022 impune prin lege tuturor unităților de catering să ofere apă de la robinet gratuită. FOTO: Hepta

O decizie definitivă a Curții Supreme din Italia a reaprins dezbaterea privind accesul gratuit la apă potabilă în Europa, după ce judecătorii au stabilit că restaurantele și hotelurile nu sunt obligate să ofere apă de la robinet clienților. Hotărârea vine în plin val de căldură care afectează continentul și evidențiază diferențele majore dintre statele europene: în timp ce Spania, Portugalia, Franța sau Marea Britanie garantează în diverse forme accesul la apă gratuită în localuri, în Italia, Germania sau Olanda aceasta poate fi tratată ca orice alt produs comercial și vândută la prețuri ridicate, potrivit Euronews.

Într-o hotărâre emisă pe 29 aprilie, Curtea de Casație a decis că un hotel de cinci stele din munții Dolomiți a acționat în mod complet legal atunci când a refuzat să furnizeze apă de la robinet unui oaspete.

Cazul datează din vacanța de Crăciun din 2019 la hotelul Sassongher din Corvara in Badia, în Trentino-Alto Adige. Oaspetele achiziționase un pachet de demipensiune care costa peste 5.700 EUR, cu clauza „băuturi excluse”. În timpul cinei, personalul hotelului a refuzat să-i permită să bea apă de la robinet, oferindu-i doar apă minerală îmbuteliată la 7 EUR sticla și respingând propunerea ei de a plăti un supliment fix pentru carafele cu apă de la rețea.

Acțiunile legale intentate de oaspete în instanțele ulterioare, solicitând daune în valoare de 2.763 EUR, au fost toate nereușite. Apelul său s-a bazat pe principiul că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că oricine se cazează într-un hotel se poate aștepta în mod legitim să o aibă la masă, la fel cum consideră de la sine înțeles că va găsi cearșafuri sau săpun.

Curtea de Casație a respins ferm acest argument, confirmând că în sistemul juridic italian nu există prevederi care să oblige proprietarii de restaurante sau hotelierii să servească apă de la robinet.

Unde în Europa este disponibilă apa de la robinet

În țările din Peninsula Iberică există un accent puternic pe protecția consumatorilor și o presiune clară pentru tranziția ecologică.

În Spania, legislația introdusă în 2022 impune prin lege tuturor unităților de catering să ofere apă de la robinet gratuită ca alternativă preferată la sticlele de unică folosință.

Portugalia a adoptat o linie similară: în conformitate cu legislația națională și clarificările legale emise în ultimii ani, restaurantele nu pot în niciun caz percepe taxe pentru paharele cu apă de la robinet și nici nu pot refuza în mod legitim să le servească dacă clienții le solicită în mod explicit.

Legislația portugheză protejează consumatorii împiedicând transformarea setei într-o achiziție forțată de opțiuni comerciale preambalate, legând strâns dreptul la hidratare de transparență și echitate în sectorul ospitalității.

Regulile din Franța și Regatul Unit

În restul continentului, reglementările reflectă diferențe istorice și culturale profunde. În Franța, clienții au fost mult timp protejați de tradiționala „carafă cu apă”, pe care restaurantele sunt obligate să o includă gratuit în prețul total, cu condiția să fie comandată o masă completă.

În Regatul Unit, obligația de a oferi apă potabilă gratuită este în schimb inextricabil legată de licențele comerciale: toate localurile care servesc alcool trebuie să o ofere la cerere.

În țări precum Germania, Belgia sau Olanda, în schimb, unde nu există nicio obligație legală și apa este tratată ca orice alt produs comercial, aceasta este adesea servită la masă la prețuri mai mari decât băuturile răcoritoare sau chiar berea.